Genoa, De Rossi: “Roma squadra spaventosa. Dopo i tre punti abbiamo lavorato con spirito diverso””

Genova. Il Genoa ha lavorato bene in settimana dopo l’iniezione di fiducia della vittoria contro la Fiorentina. Daniele De Rossi è più sereno anche nella conferenza stampa che precede la trasferta a Roma contro i giallorossi (sabato ore 20.45): “Si parla di dati, di numeri, tante cose alle quali aggrapparsi quando non arrivano i risultati perché è giusto così, ma mancava un’iniezione di fiducia, un pomeriggio da poter festeggiare sotto le gradinate. Lavori con uno spirito diverso, anche se il nostro lavoro l’abbiamo fatto anche quando i punti non arrivavano e questo lo ribadirò sempre che i ragazzi sono stati impeccabili anche in quei momenti, ma è ovvio che si lavora con un pizzico di serenità in più. Poi non è che siamo primi in classifica a punteggio pieno. La strada davanti a noi è ancora è molto lunga, ma abbiamo visto che siamo capaci di fare anche cose molto buone portando a casa i punti.

Amorim ha svolto il primo allenamento: “Con un carico basso, quindi non abbiamo tantissime risposte riguardo la sua caviglia. Domani vedremo in rifinitura. Si sente un po’ meglio, dobbiamo valutare anche le condizioni dei giocatori che questa settimana hanno avuto degli acciacchi.

Di fronte ci sarà appunto la Roma, De Rossi ha imparato la lezione dell’anno scorso: “È vero che quando sei in un posto, in una città, davanti ad avversari che non sono come gli altri, fondamentalmente non saranno mai avversari... ma sono molto concentrato su quella che è la nostra partita. Lo ero l’altr’anno, lo sono stato al ritorno, forse il fatto di averci già giocato in quello stadio contro la Roma può aiutarmi a essere ancora un po’ più freddo, ma diciamo che secondo me la vera differenza è che l’anno scorso la prima partita l’ho preparata un pochino peggio e la seconda un po’ meglio. Il valore della Roma lo conosciamo e quest’anno è anche cresciuta, è una squadra incredibilmente forte e ieri sera lo ha dimostrato”.

I calci piazzati sono stati il punto debole nella sconfitta contro il Real Madrid, ma De Rossi ricorda: “Il 30% dei gol arriva su calci piazzati, non è un fatto della Roma, del Genoa, o Champions, noi siamo sempre pronti a trarne vantaggio; l’anno scorso abbiamo tirato fuori tanti punti dalle palle da fermo. Poi la Roma ha ottimi saltatori, ha un portiere fortissimo come Gollini e quindi a volte è anche un caso, ti segna uno alto 1.70 o su un rimpallo fa gol uno che è appena entrato, a volte si incastrano come si dice le stelle e finisce che una partita la devi perdere per forza. Oltre a questo dettaglio di calci piazzati ho visto una squadra veramente spaventosa”.

Dall’infermeria oltre Amorim non esce nessuno, ma tutti registrano progressi. Il più vicino a rientrare sarà Meichtry che potrebbe essere già arruolabile per la partita col Venezia.

Venturino è tornato a correre e De Rossi si sofferma su di lui che potrebbe essere un’arma in più per De Rossi: “Per me è un giocatore che potrà tornare a essere molto importante per noi anche in virtù di qualche piccola modifica Con la formazione che abbiamo fatto sabato scorso con la Fiorentina, Venturino torna a essere un giocatore molto importante”.

Proprio alla luce dei cambiamenti tattici l’inserimento dei giocatori infortunati può essere utile: “Havel no, è una punta, prima o seconda, si muove bene in profondità, non è un giocatore con le caratteristiche che cerco io sull’esterno. Meichtry può farlo. Lo fa quasi di dna, giocare largo. Difensivamente bisogna solo istruirlo, spiegargli bene quello che vogliamo. Ha grande corsa e disponibilità. Non è come i quinti che abbiamo, ma il rischio se lo prende”.

Tornando alla partita contro la Fiorentina quanto ha significato a livello personale per De Rossi? “Tanto, perché poi noi siamo molto legati ai risultati e lo si è visto dopo la partita, abbiamo vinto meritatamente ma in una stessa partita gli episodi hanno girato un po’ dalla nostra parte. Il fuorigioco è di 5 centimetri, l’abbiamo già dette queste cose, mentre il primo tempo col Frosinone è stato il migliore approccio dell’anno, in 10 minuti potevamo fare due gol poi annullato uno per fuorigioco con una deviazione impercettibile. Quindi a volte tu puoi lavorare benissimo, ma il risultato fa la differenza anche sul percepito di fuori, è giusto che sia così, noi lo accettiamo. Io sono responsabile dei risultati e della classifica del Genoa, abbiamo bisogno di essere felici nel nostro stadio e parlare del non vincere da Pisa-Genoa mi dà un po’ fastidio anche perché in estate non si gioca. Mi era successo anche a Roma che si contava il tempo da cui non vinceva la Roma, io a luglio non posso vincere le partite. Veniva un po’ sporcato quello che abbiamo fatto l’anno scorso, secondo me. Parlavamo del percepito di Vanoli a Firenze, del fatto che venga ringraziato quotidianamente per come ha salvato la Fiorentina l’anno scorso. Abbiamo fatto una cosa almeno simile, per non esagerare, quindi quello mi dispiaceva molto. Per le voci su di me invece mi sono volontariamente estraniato, mi sono volontariamente schiaffeggiato le mani quando volevo toccare un social, perché so che è lì che la maggior parte delle critiche viene fuori. Ho girato la città e non ho percepito mai negatività, astio, rancore, anzi solo parole di sostegno e di incitamento e questo me lo ricorderò per sempre, però la fiducia di cui avevo bisogno me l’hanno data i giocatori e ancora prima la società che se avesse voluto per quello che era il trend del nostro campionato avrebbe potuto fare anche una scelta diversa dopo la sconfitta di Parma”.

Chi invece è andato via è Diego Lopez: “Ci siamo molti detti arrivederci con Diego, che è la persona che mi ha portato qui, è stato insieme ad Andres quello che mi ha voluto qui. Lui è una persona con cui ho lavorato bene, ma soprattutto ho instaurato un rapporto d’amicizia vera, ci sentiamo ancora e ci vedremo appena tornerà a Genova per visitarci. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro insieme per essere il primo mercato e credo che quando si valuta il lavoro di un direttore lo si debba valutare un po’ più a lungo termine. Osmajic è appena arrivato, forse qualcuno storceva la bocca, adesso sono tutti entusiasti, penso che bisogna dare il tempo al mercato di fiorire con tutti i giocatori più giovani”.

Per quanto riguarda l’approccio dei nuovi direttori De Rossi lo giudica “super positivo, siamo stati 5-6 ore insieme il giorno dopo la vittoria contro la Fiorentina, abbiamo parlato, ci eravamo già incrociati, abbiamo giocato contro, c’è sempre stata la stima. Siamo partiti bene, è un momento in cui la cosa più importante che possono fare è stare vicino alla squadra, al gruppo. Non sono presenzialisti appariscenti, si mettono dietro le quinte, ma hanno già toccato vari punti che ci serviranno da toccare in questi mesi L’approccio iniziale per voglia, per partecipazione mi è sembrato molto positivo”.

Di sicuro dopo la nuova sosta si inizierà a parlare di mercato e De Rossi ha parlato spesso di carenza di quinti: “Però prima di arrivarci dobbiamo capire che strada voler prendere perché secondo me quel ruolo lì, quella caratteristica lì, saltare l’uomo, avere strappo, avere gamba, serve in qualsiasi ruolo e soprattutto ti permette di fare un 3-5-2 con degli esterni molto offensivi che poi puoi trasformare in un 4-3-3 tipo come domenica o 4-2-3-1 chiamiamolo come ci pare E quindi più ne hai e meglio è, secondo me, però dobbiamo valutare come sta Lorenzo Venturino, dobbiamo valutare tante cose. Quindi prima di andare sul mercato valutiamo quelli che abbiamo e a che punto siamo perché non dobbiamo prendere per prendere, spendere per spendere”.

Dopo i cambiamenti contro la Fiorentina con la Roma potrebbero esserci altre modifiche: “Perché no? Uno pensa anche a cambiamenti, ma quello varrà anche per il Venezia, per la Fiorentina, per tutte le squadre. Ogni squadra va affrontata non concedendosi troppo, non a giocare in base a come giocano gli avversari perché altrimenti si perde un po’ di identità, ma anche in funzione degli avversari perché le caratteristiche vanno rispettate, soprattutto quando sono caratteristiche specifiche di una squadra che, si può dire, che è più forte di te”.

Chi con la Fiorentina ha fatto una gran figura è Traoré: “È un giocatore che è veramente forte, che fa giocare meglio chi gli sta vicino e che andrà sempre migliorando, ha avuto dei problemi fisici e noi lo dobbiamo valutare, lo stavamo già valutando, ma non pensavo che potesse fare 90 minuti a quel ritmo perché a 10 minuti della fine è andato a strappare la palla dai piedi degli avversari ed è ripartito in corsa. Ha fatto 90 minuti bene anche a Bucarest, è un giocatore importantissimo, può giocare un pochino più avanti, può giocare un pochino più dietro in base anche ai compagni di reparto e anche a che tipo di partita noi decidiamo di fare, l’importante è che gli passi la palla vicino ai piedi più spesso possibile per far giocare meglio la squadra e tutti i compagni accanto a lui”.

Tra lui, Amorim e Sow, De Rossi vede meglio Amorim come regista basso, “anche Traoré ha caratteristiche da regista basso, ma la gamba che ha Traoré, lo sprint, lo strappo che ha lo porterebbe secondo me a giocare molto bene anche da trequartista, anche mezzala, mentre secondo me Sow è un box to box, un numero 8, un centrocampista che può fare le due fasi, può giocare a due a centrocampo, ma secondo me è uno che va lasciato libero di entrare anche nelle aree avversarie. Non l’abbiamo mai visto in condizione, veramente in forma. Dopo il mondiale lui aveva sempre qualche piccolo fastidio, il flessore, questo e quest’altro, la nazionale ha dato la mazzata finale, ma non è la mazzata finale, è solo una mazzata che forse lo fa rifiutare, lo fa curare, lo farà tornare speriamo nella forma in cui l’abbiamo visto sempre negli anni scorsi perché è un giocatore molto importante per il nostro gruppo”.

Anche Ellersson, spesso criticato sui social, è rinato: “Al di là di quanto venga beccato o meno, che veramente interessa a zero a noi, per me è sempre uno dei migliori, è sempre da lui che parto per fare la formazione, che piaccia o no, è un giocatore che ha qualità, anche se deve alzare il numero di assist, il numero di gol. L’assist l’ha fatto domenica, ma speriamo che arrivi a farne in maniera un po’ più convenzionale. Al di là di quello è un giocatore veramente forte fisicamente, velocissimo, molto europeo, io trovo che sia uno dei giocatori più forti che abbiamo, uno dei giocatori sui quali farei sempre affidamento in una squadra anche al di fuori del Genoa. Sa fare tutto, sa fare tanti ruoli e li fa con disponibilità ed è una persona per bene e per me è ancora un potenziale non completamente espresso, può fare ancora molto di più mettendo dentro qualche gol e qualche assist in più”.