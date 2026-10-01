Genoa, i 22 convocati per la partita con il Rapid Bucarest: restano a Genova Amorim, Bjilow e Messias

Genova. Il Genoa è partito per Bucarest per l’amichevole di venerdì (ore 18) contro il Rapid.

Sette giocatori sono rimasti a Genova per recuperare (Havel, Meichtry, Nuredini, Venturino per recuperare, Amorim, Bjilow e Messias per motivi di opportunità e a titolo precauzionale). Tenuto conto che ci sono anche nove assenti per gli impegni in Nazionale (Ellertsson, Mitaj, Osmajic, Ostigard, Otoa, Puczka, Sow, Vasquez, Wiafe), sono tanti gli elementi aggregati dalla Primavera.

Al seguito 150 tifosi. La società ha comunicato le regole di ordine pubblico.

Questi i 22 convocati: Tommaso Baldanzi, Mattia Brizzolari, Lorenzo Colombo, Cody Drameh, Dilans Judeison, Kingsley Ehizibue, Stephan El Shaarawy, Alessandro Fabbri, Matteo Frendrup, Lukas Klisys, Giovanni Lauricella, Alessandro Marcandalli, Mattia Mendolia, Junior Robinio, Stefano Sabelli, Daniele Sommariva, Elia Spicuglia, Franz Stoltz, Federico Stradiotto, Med Hamed Traoré, Marcelo Vaz, Vitor Vitinha.

Intanto, al Salone Nautico, aperto oggi, è stato aperto lo stand del club (posizione SW09, piano terra).