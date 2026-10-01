  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
In romania

Genoa, i 22 convocati per la partita con il Rapid Bucarest: restano a Genova Amorim, Bjilow e Messias

Si aggiungono a quelli che stanno recuperando dagli infortuni: Havel, Meichtry, Nuredini, Venturino

genoa allenamento

Genova. Il Genoa è partito per Bucarest per l’amichevole di venerdì (ore 18) contro il Rapid.

Sette giocatori sono rimasti a Genova per recuperare (Havel, Meichtry, Nuredini, Venturino per recuperare, Amorim, Bjilow e Messias per motivi di opportunità e a titolo precauzionale). Tenuto conto che ci sono anche nove assenti per gli impegni in Nazionale (Ellertsson, Mitaj, Osmajic, Ostigard, Otoa, Puczka, Sow, Vasquez, Wiafe), sono tanti gli elementi aggregati dalla Primavera.

Al seguito 150 tifosi. La società ha comunicato le regole di ordine pubblico.

Questi i 22 convocati: Tommaso Baldanzi, Mattia Brizzolari, Lorenzo Colombo, Cody Drameh, Dilans Judeison, Kingsley Ehizibue, Stephan El Shaarawy, Alessandro Fabbri, Matteo Frendrup, Lukas Klisys, Giovanni Lauricella, Alessandro Marcandalli, Mattia Mendolia, Junior Robinio, Stefano Sabelli, Daniele Sommariva, Elia Spicuglia, Franz Stoltz, Federico Stradiotto, Med Hamed Traoré, Marcelo Vaz, Vitor Vitinha.

Intanto, al Salone Nautico, aperto oggi, è stato aperto lo stand del club (posizione SW09, piano terra).

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.