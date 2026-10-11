Genoa, annunciati Modesto e Melissano: è ufficiale il restyling dell’area sportiva

Genova. È arrivata l’ufficialità: l’area sportiva del Genoa cambia volto. Il club rossoblù ha annunciato l’ingresso in società di Francois Modesto e Stefano Melissano. Un’ipotesi inizialmente difficile che si è concretizzata con il passare dei giorni.

All’ex Monza e Juventus verrà affidata la gestione strategica e l’indirizzo dell’area tecnica del club. A Melissano, invece, la direzione sportiva, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse e nelle operazioni di calciomercato. Tutto questo nell’osservanza del percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa.

“Il Genoa CFC rivolge a François Modesto e Stefano Melissano i migliori auguri di buon lavoro per le rispettive cariche all’interno del Club”, scrive la società. Poco prima, il saluto ufficiale all’ex Chief of Football Diego Lopez: lo attende il Burnley.