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2-0

Il Genoa sconfitto in amichevole dal Rapid Bucarest, infortunio alla caviglia per Colombo

L'attaccante si è dovuto fermare dopo un contrasto, brutte notizie per De Rossi

lorenzo colombo

Bucarest. Trasferta amara per il Genoa, che non solo viene sconfitto in amichevole dal Rapid Bucarest per 2-0 (reti entrambe nella ripresa), ma registra un infortunio pesante: quello di Lorenzo Colombo che a fine primo tempo si è infortunato alla caviglia.

Il Rapid è passato in vantaggio grazie a una punizione di Stojilkovic al 55′, deviata dalla barriera, e con un diagonale di Pop a dieci minuti dalla fine. Ancora sterilità offensiva per la squadra di De Rossi, che ha impegnato il portiere avversario solo un paio di volte proprio con Robinho nel primo tempo e poi con Frendrup nella ripresa.

Tantissime le assenze nel Genoa, che ha registrato l’esordio di Robinho Jr, non l’unico a vestire la maglia della prima squadra visti i tanti Primavera aggregati a causa delle assenze per gli impegni con le nazionali e i vari recuperi e altri giocatori rimasti a Pegli a scopo precauzionale.

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