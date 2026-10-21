Gli studenti occupano il Gastaldi: “Paghiamo il riarmo mentre le finestre delle scuole crollano”

Genova. “Andiamo a scuola con tetti e finestre che crollano, mentre il governo finanza riarmo e guerra”. Questa una delle rivendicazioni rilanciate dagli studenti dell’istituto superiore Gastaldi che, questa mattina, hanno occupato la sede di via Dino Col, insieme al collettivo Osa.

“Complici e solidali con gli studenti del Gastaldi, con cui questa mattina abbiamo occupato la sede di Via Dino Col – si legge nel comunicato diffuso sui social da Osa – Siamo gli studenti che pagano il prezzo dei tagli all’istruzione, che vanno a scuola con tetti e finestre che crollano. Siamo quelli che subiscono la riforma “4+2” dei tecnici, che ci ha tagliato le ore e aziendalizzato le nostre scuole. Siamo quelli che ogni giorno pagano il prezzo del riarmo e della guerra, tutto, dalla benzina al cibo, a prezzi sempre più cari“.

Da qui le origini della mobilitazione: “Questa situazione è diventata insostenibile: abbiamo deciso di unirci a tutti gli studenti che stanno occupando, perché è arrivata ora di bloccare tutto in questo paese. E per questo anche il 30 Ottobre saremo in piazza, al fianco degli operai, dei portuali, dei pompieri e di tutti i lavoratori, nel grande sciopero generale che scuoterà il governo“.

Una occupazione che segue le mobilitazioni delle scorse settimane di altri istituti. Ad oggi risultano occupati e autogestiti il Galilei, l’Enaudi, il Casaregis, il Marsano e, da oggi, il Gastaldi. Le scorse settimane Si erano viste azioni simili per il Gobetto, il Calvino e il Lanfranconi, con le occupazioni culminate nello sciopero di venerdì scorso. Questa mattina, inoltre, anche davanti all’Odero si è creato un cappanello di studenti che non è entrata a far lezione.