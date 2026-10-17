Maxi furto di dispositivi per diabetici destinati alle farmacie liguri: denunciata una donna

Genova. Decine di presidi farmaceutici per diabetici sono stati ritrovati a casa di una dipendente della UFL SpA (Unione Farmacisti Liguri) e sequestrati nell’ambito di un’indagine per furto che ha coinvolto anche il compagno della donna, arrestato con l’accusa di detenzione illegale di una pistola.

I carabinieri hanno avviato le indagini su delega della Procura dopo la denuncia di furto di 757 dispositivi per il monitoraggio della patologia presentata dalla società. Le indagini, sviluppate anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini e delle aree limitrofe al centro logistico dove si era verificato il furto, hanno consentito di risalire alla dipendente.

È dunque scattata la perquisizione domiciliare: a casa della donna sono stati trovati 86 dispositivi farmaceutici per diabetici nascosti in vari arredi del soggiorno e della camera da letto, risultati manomessi e non più utilizzabili. Il valore stimato è di circa 6.000 euro.

Nel corso della perquisizione è stata trovata anche una pistola marca Beretta calibro 9 corto, detenuta illegalmente, oltre a 2 grammi di cocaina, tutto riconducibile al 52enne convivente della donna. Lei è stata denunciata, lui arrestato e trasferito nel carcere di Marassi. I carabinieri stanno proseguendo con le indagini per capire quanti dispositivi siano stati effettivamente sottratti e a chi sono stati destinati.