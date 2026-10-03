Furti al Waterfront Mall, 27enne bloccato da carabinieri fuori servizio

Genova. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo avere messo a segno due furti all’interno dei negozi del Waterfront Mall, alla Foce.

A bloccarlo tre carabinieri liberi dal servizio che si trovavano a loro volta nel centro commerciale. I militari hanno notato il giovane proprio mentre afferrava alcuni oggetti da un negozio e sono subito intervenuti. Lui ha provato a scappare ed è riuscito a uscire dal Waterfront Mall, ma è stato bloccato nel piazzale.

Addosso, oltre a quanto preso dal negozio, aveva anche due giubbotti rubati. Portato in caserma, è stato arrestato e sottoposto poi a direttissima.