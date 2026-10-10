Furti con strappo durante in dj-set di Novah, la polizia denuncia tre giovanissimi

Genova. La polizia di Stato di Genova ha comunicato oggi di avere denunciato, in due distinti interventi, tre giovani, tra i 16 e i 18 anni, per il reato di furto con strappo. I tre avevano agito durante il dj-set di Novah in piazzale Mandraccio, al porto antico, sfruttando la situazione di affollamento. Era il 2 ottobre scorso.

Il personale del Contrasto criminalità diffusa della squadra mobile era qui impegnato in un servizio mirato alla prevenzione di furti e rapine, nell’ambito di un più articolato dispositivo di sicurezza, volto a garantire il pacifico svolgimento dell’evento.

Alle 19 circa, agli operatori è giunta la segnalazione che, poco prima, c’era stato un tentativo di furto con strappo ai danni di un giovane e che due ragazzi che avevano assistito al fatto avevano riconosciuto tra la folla i due presunti autori.

I due soggetti, grazie alla dettagliata descrizione fornita, sono stati rintracciati e portati in questura per l’identificazione.

Si trattava di un 16enne, italiano, affidato ai genitori e di un 18enne marocchino, entrambi denunciati.

Alle ore 20.45, gli stessi poliziotti della squadra mobile hanno notato la presenza di un altro ragazzo che appariva disinteressato allo spettacolo e che osservava con insistenza le persone a lui vicine.

Mentre gli agenti procedevano al controllo, si è avvicinato un uomo riferendo che il ragazzo appena fermato, insieme ad altri due, gli aveva poco prima strappato la collana in oro che portava al collo.

Il giovane, un 20enne italiano, è stato portato anch’egli in questura. In corso indagini per l’identificazione degli altri soggetti coinvolti.