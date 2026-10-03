“A regola d’arte”, a palazzo della Meridiana artigianato, arte e moda per il Fuori Salone

Genova. Il saper fare artigiano incontra l’arte, la moda, il design e il patrimonio storico nel cuore di Genova. Inaugura oggi, venerdì 2 ottobre, a malazzo della Meridiana, “A Regola d’Arte. Moda, Restauro, Artigianato e Design. Tra Novecento e Contemporaneità”, il nuovo progetto di Cna Fashion Art & Makers, promosso da Cna Genova per raccontare l’artigianato non soltanto come attività produttiva, ma come vera e propria forma di cultura contemporanea.

Un percorso che parte dal primo Novecento e arriva fino alle produzioni di oggi, mettendo in relazione opere storiche, processi di restauro, arti applicate, moda, design e creazioni artigianali: “Vogliamo raccontare l’artigianato come una componente viva della cultura contemporanea: un patrimonio di conoscenze che continua a generare ricerca, impresa e innovazione – spiega la segretaria di Cna Genova e Liguria, Barbara Banchero -. Per questo abbiamo scelto di mettere in relazione patrimonio, manifattura e contemporaneità, valorizzando Genova come città d’arte e il legame tra il suo patrimonio storico e un tessuto artigianale capace ancora oggi di esprimere competenze, creatività e qualità. Una prospettiva che può contribuire anche alla promozione turistica, affiancando alla scoperta del patrimonio la conoscenza delle produzioni del territorio. In questo percorso la formazione ha un ruolo decisivo: trasmettere i saperi alle nuove generazioni significa dare futuro ai mestieri e creare nuove competenze. Il coinvolgimento delle scuole e degli enti formativi nasce proprio da questa consapevolezza”.

La manifestazione, inserita dal Comune di Genova nel programma degli eventi Fuori Salone 2026, si articolerà in una serie di appuntamenti aperti al pubblico fino a domenica 4 ottobre, oltre alla mostra che resterà aperta tutti e tre i giorni dalle 10 alle 19 a Palazzo della Meridiana.

“Gli artigiani sono custodi di una tradizione di saperi che non dobbiamo in alcun modo disperdere, ma valorizzare in chiave moderna. La nuova iniziativa di Cna Genova mette insieme queste conoscenze al patrimonio culturale della nostra città, creando un dialogo virtuoso tra manualità, creatività e innovazione. Come Regione – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – siamo impegnati a sostenere le imprese e le competenze che rendono la Liguria più competitiva e attrattiva, favorendo il passaggio alle nuove generazioni. Perché valorizzare l’artigianato significa non soltanto tutelare una parte importante della nostra identità, ma investire nel futuro delle nostre imprese e del nostro territorio”.

Ad accogliere il pubblico all’inizio del percorso espositivo sarà una delle installazioni della mostra, una struttura in profilato metallico che restituisce la sagoma di un’automobile storica. Un elemento introduttivo che richiama il rapporto tra forma, materia, costruzione e lavoro artigianale di restauro e anticipa il dialogo tra patrimonio e contemporaneità sviluppato lungo l’intero percorso espositivo.

“Manifestazioni come A Regola d’Arte contribuiscono a costruire una narrazione di Genova che non si esaurisce nei suoi luoghi più conosciuti, ma mette in luce le attività, le competenze e le realtà creative che ne fanno parte – afferma Tiziana Beghin, assessora a Commercio, Artigianato, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Genova -. È anche attraverso queste esperienze che cultura ed economia possono incontrarsi, generando nuove occasioni per il commercio e per il turismo e offrendo a chi visita la città motivi ulteriori per scoprirla e viverla. Portare moda, design e artigianato contemporaneo in un luogo come Palazzo della Meridiana significa inoltre creare un collegamento diretto tra patrimonio e vitalità del tessuto produttivo. L’inserimento dell’iniziativa nel Fuori Salone rafforza questa dimensione, contribuendo a costruire un’offerta diffusa e a promuovere Genova attraverso la qualità delle sue attività e delle sue espressioni creative”.

La chiave attraverso cui “A Regola d’Arte” rilegge il patrimonio è il restauro: non soltanto uno strumento per conservare, ma un modo per far riemergere tecniche, materiali, stratificazioni e trasformazioni. In questo racconto trova un ruolo centrale la collaborazione con la Wolfsoniana, museo genovese dedicato alle arti decorative e alla cultura materiale tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.

“La collaborazione tra il tessuto artigiano, le istituzioni e le nostre eccellenze museali rappresenta una chiave fondamentale per valorizzare il patrimonio culturale di Genova – dichiara Giacomo Montanari, assessore alla Cultura del Comune di Genova -. La sinergia con la Wolfsoniana e con le civiche Collezioni Tessili dimostra come la memoria artistica e la tradizione del saper fare non siano elementi del passato, ma motori vivi di ricerca, creatività e identità contemporanea. Eventi come ‘A Regola d’Arte’ mettono in luce la continuità profonda tra la grande maestria artigianale e la progettualità artistica del Novecento, riaffermando il ruolo di Genova come capitale d’arte, cultura e innovazione manifatturiera”.

Il nucleo della Wolfsoniana, curato da Matteo Fochessati insieme ad Anna Vyazemtseva per la sezione dedicata alla MITA, riunisce tre testimonianze emblematiche del rapporto tra arte, artigianato, industria e progetto: la fontana in marmo e bronzo, risalente a circa il 1920 e riconducibile allo Studio Coppedè, il dipinto La fabbrica di Galileo Chini, del 1901, dedicato alla Manifattura Arte della Ceramica di Fontebuoni; e la MITA – Manifattura Italiana Tappeti Artistici, fondata a Genova Nervi nel 1926 da Mario Alberto Ponis, esperienza esemplare dell’incontro tra artisti, architetti e produzione tessile, con il coinvolgimento di protagonisti come Fortunato Depero, Arturo Martini, Gio Ponti, Ettore Sottsass ed Eugenio Carmi. La MITA testimonia così come il tessile possa diventare un vero spazio di ricerca e progettazione.

“La Wolfsoniana rappresenta un unicum nel panorama museale italiano perché racconta un passaggio decisivo tra Otto e Novecento: dalle arti decorative alle arti industriali, dall’artigianato al design, dal pezzo unico alla produzione seriale – sottolinea Matteo Fochessati, critico e storico dell’arte, conservatore della Wolfsoniana di Genova -. Le opere presenti in mostra, dalla Fabbrica di Galileo Chini alla fontana riconducibile allo Studio Coppedè, testimoniano la straordinaria qualità raggiunta dai laboratori artistici e artigianali dell’epoca. A questo percorso si affianca l’esperienza della MITA, nata a Genova Nervi nel 1926, capace di mettere in relazione manifattura, arte e progetto attraverso la collaborazione con alcuni dei maggiori artisti e architetti del Novecento”.

“L’occasione serve a raccontare il restauratore come artigiano – evidenzia Francesca Ventre del Comitato esecutivo CNA Nazionale Restauro – in un mestiere dove mano e intelligenza, sapere di bottega e metodo scientifico non si escludono ma lavorano insieme, al servizio del nostro patrimonio culturale”.



“Il restauro è un mestiere nel quale il sapere tecnico e la capacità artigianale si incontrano con la responsabilità di intervenire sul patrimonio – aggiunge Luca Cannas, presidente CNA Artistico e Tradizionale di Genova e Liguria -. Per questo è importante promuovere e valorizzare l’artigianato artistico attraverso progetti capaci di raccontarne il valore”.

Il percorso prosegue dal patrimonio storico alla ricerca sull’artigianato contemporaneo e trova nella moda storica il primo punto di passaggio tra patrimonio, materia e corpo. Gli abiti della Collezione Lucia Clerici e le Civiche Collezioni Tessili dei Musei di Strada Nuova dialogano con il patrimonio del Novecento e restituiscono, attraverso tessuti, costruzioni sartoriali, dettagli e silhouette, trasformazioni del gusto, delle tecniche e della società.

Da questa relazione il percorso si apre all’artigianato contemporaneo, mettendo al centro la materia e i gesti attraverso i quali prende forma. Tessere, modellare, intrecciare, ornare e allestire scandiscono la sequenza espositiva e accompagnano un progressivo avvicinamento dall’oggetto al corpo: dal filo che costruisce la superficie tessile alla materia che diventa forma, dal metallo che si struttura nell’intreccio, fino al gioiello e all’ornamento. Velluteria, maestri filigranai, pelletteria, arte orafa e product design, con le installazioni di design contemporaneo.

“L’iniziativa di CNA Genova va nella direzione di sviluppare un progetto articolato capace di superare la tradizionale contrapposizione tra patrimonio storico e produzione contemporanea – rimarca il responsabile nazionale CNA Federmoda, Antonio Franceschini -. Il dialogo tra moda, artigianato, design e manifattura deve essere inteso come declinazione di linguaggi complementari. L’artigianato contemporaneo non deve essere pensato come semplice custode della tradizione, ma luogo di sperimentazione, trasmissione del sapere e innovazione”.



Il percorso conduce quindi alla moda contemporanea, con le creazioni di stilisti, fashion designer e atelier contemporanei, nella sala del Colonnato di Palazzo della Meridiana, sotto la vetrata Coppedè. Qui materiali, tecniche e lavorazioni diventano strumenti di ricerca e di costruzione di nuovi linguaggi. La moda si presenta così come uno degli ambiti nei quali l’artigianato contemporaneo può sperimentare, trasformarsi e confrontarsi con il progetto.

“L’artigianato contemporaneo esprime oggi una relazione sempre più stretta tra competenza tecnica, ricerca e progetto. Questo percorso vuole restituire valore a questa dimensione, mostrando come tecniche e conoscenze possano tradursi in forme contemporanee e dialogare con la moda, il design e la cultura del territorio – sottolinea Riccardo Riboldi, responsabile CNA Artistico e Tradizionale e CNA Federmoda di Genova e Liguria -. È in questa capacità di trasformarsi, mantenendo riconoscibili le proprie specificità, che l’artigianato trova una parte importante della sua identità”.

A completare il percorso, domani sera, sabato 3 ottobre, la sfilata performativa “La Moda nel Respiro”, curata da Morena Mazzari, nella quale stilisti indipendenti, moda, gioiello e manifattura contemporanea portano sul corpo i temi di “A Regola d’Arte”: memoria, materia, tecnica e trasformazione. La sfilata coinvolge anche scuole di moda ed enti di formazione, sottolineando il ruolo della formazione nella trasmissione delle competenze e nel rinnovamento dei mestieri.