“Fuori dal Comune”, prosegue il piano di Tursi per rigenerare i quartieri con progetti condivisi

Genova. Superare la logica degli interventi isolati e mettere in relazione spazi pubblici, bisogni dei quartieri e risorse delle comunità. È questo l’obiettivo di Fuori dal Comune, il progetto del Comune di Genova avviato nell’ottobre 2025 e al centro questa mattina di un aggiornamento in commissione consiliare, alla presenza dell’assessora all’Urbanistica, Centri storici e Città dei 15 minuti Francesca Coppola e dell’assessore alla Partecipazione, Patrimonio ed Edilizia residenziale pubblica Davide Patrone.

Il progetto coinvolge sette luoghi nei Municipi I Centro Est e VII Ponente e affianca agli interventi di riqualificazione un percorso di ascolto e progettazione condivisa. L’obiettivo è costruire una rete di spazi con funzioni diverse e complementari, valorizzando le realtà già presenti sul territorio e individuando le condizioni necessarie perché questi luoghi possano essere accessibili, vissuti e gestiti nel tempo.

“Nel Centro Storico dobbiamo superare la logica degli interventi isolati. Recuperare un immobile o riqualificare una piazza è importante, ma non basta se non inseriamo questi luoghi in una strategia più ampia, capace di leggere insieme i bisogni dei quartieri, le risorse già presenti e le funzioni che mancano. Con Fuori dal Comune proviamo a costruire una rete di spazi pubblici con funzioni diverse e complementari, che possano rafforzarsi a vicenda. In un territorio dove convivono grandi fragilità e una straordinaria ricchezza di esperienze sociali e associative, la partecipazione ci permette di mettere in relazione le energie che già esistono. Perché rigenerare non significa soltanto riqualificare, ma creare le condizioni affinché questi luoghi siano davvero accessibili, vissuti e capaci di generare nuove relazioni”, dichiara l’assessora Francesca Coppola.

“Il confronto ha permesso di approfondire le necessità dei territori, le risorse disponibili, le criticità e le possibili destinazioni dei luoghi, esaminando anche gli aspetti organizzativi ed economici necessari per assicurarne l’apertura e la gestione. Abbiamo avviato un percorso di partecipazione che coinvolgesse la cittadinanza per mettere a sistema i bisogni e le necessità dei territori. Tantissime realtà associative e cittadini singoli hanno partecipato per immaginare funzioni e modelli di gestione. È un percorso che tiene assieme la rigenerazione urbana, la partecipazione dei cittadini, il coinvolgimento dei Municipi e nuovi indirizzi sperimentali sulla rigenerazione del patrimonio pubblico. Allo stesso tempo, investiamo sulle competenze del personale comunale, così da consolidare un metodo di lavoro che possa essere applicato anche in future iniziative di collaborazione tra Amministrazione e comunità locali”, dichiara l’assessore Davide Patrone.

Il progetto si articola in due fasi. La prima, avviata nel 2025 con il coinvolgimento delle direzioni comunali e del Municipio I Centro Est, ha riguardato due locali in via San Bernardo 22R e vico Vegetti 8/1. La raccolta di idee ha prodotto 58 proposte e, successivamente, 29 manifestazioni di interesse. Dodici soggetti hanno aderito al percorso, che ha portato alla sottoscrizione di due Patti di collaborazione, attualmente in fase di sperimentazione e monitoraggio. Dal febbraio 2026 il lavoro si è esteso ad altri cinque luoghi, con il supporto tecnico-metodologico di LAMA Impresa Sociale: il Sistema delle Tre Piazze nel Sestiere di Prè, la palestra di arrampicata negli Ex Ruderi di Santa Sabina, l’atrio su via del Campo di Palazzo Rebuffo Serra, il locale di via di Prè 100R e i campi sportivi di via Novella/Ca’ Nova.

La seconda fase ha coinvolto strutture comunali, Municipi, servizi pubblici, enti del Terzo settore, associazioni, attività commerciali, comitati di quartiere, cittadini e residenti. Gli eventi pubblici di lancio e ascolto hanno registrato tra le 200 e le 250 presenze stimate, mentre i tavoli di co-design, in presenza e online, hanno raccolto 107 partecipazioni.

Accanto alle attività sui singoli luoghi, la sperimentazione prevede l’affiancamento degli uffici attraverso il training on the job e un approfondimento normativo e amministrativo per individuare gli strumenti utilizzabili e i relativi passaggi procedurali. La formazione sul campo mira a rendere le competenze acquisite riutilizzabili anche in altri interventi sul patrimonio pubblico.

La seconda fase è ancora in corso e non ha definito le destinazioni finali degli spazi né individuato i futuri gestori. Le indicazioni emerse costituiscono una base conoscitiva per le successive decisioni dell’Amministrazione, senza determinare automaticamente la scelta di specifiche procedure.

Il lavoro conclusivo servirà a verificare la coerenza tra le funzioni ipotizzate, la disponibilità dei soggetti interessati, le responsabilità, i costi e le risorse necessarie. Su queste basi, il Comune potrà valutare le soluzioni più adatte a ciascun contesto, tenendo conto delle condizioni effettive per garantire continuità alle attività.

L’obiettivo finale è quello di costruire un metodo flessibile, capace di adattarsi alle peculiarità dei territori e di coniugare iniziativa civica e strumenti amministrativi. Oltre agli sviluppi relativi ai sette luoghi, punta a lasciare all’Ente competenze, relazioni e strumenti utili a promuovere nuove esperienze di rigenerazione urbana e gestione condivisa.