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Detriti

Frana di un muraglione in corso Europa, conclusa la messa in sicurezza: le immagini fotogallery

Sul posto vigili del fuoco, mezzi di Amiu e del Comune

Muraglione crollato in Corso Europa

Genova. Durante la notte appena conclusa i vigili del fuoco hanno operato con i mezzi movimento terra, per creare un passaggio verso le abitazioni di corso Europa, rimaste bloccate dalla frana di un muro di contenimento provocata dalle forti piogge.

Il fango e detriti sono stati rimossi e i mezzi del Comune di Genova ed Amiu, hanno provveduto al loro allontanamento.

Sono stati posti degli ulteriori blocchi di contenimento per proteggere il passaggio. Le operazioni sono terminate poco prima delle 4 del mattino.

Muraglione crollato in Corso Europa

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