Formazione, la Regione aumenta le risorse per Its e inserimento lavorativo dei giovani con disabilità

Liguria. Regione Liguria rafforza gli investimenti sulla formazione professionale, incrementando le risorse destinate ai percorsi ITS e agli interventi per l’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità. L’integrazione alla programmazione 2026, finanziata nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027, consentirà di garantire la copertura integrale dei progetti presentati sui due interventi già programmati.

Per i corsi ITS Academy vengono stanziati ulteriori 1 milione 703mila 929,18 euro, che si aggiungono ai 5 milioni di euro già programmati. L’incremento permetterà di finanziare integralmente i progetti presentati sull’avviso pubblico regionale, compresi i sei corsi che, con le risorse inizialmente disponibili, sarebbero rimasti esclusi.

Aumentano anche le risorse per i percorsi di formazione finalizzati all’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità: ai 6 milioni di euro già programmati si aggiungono 348mila 376,88 euro. L’integrazione consentirà di finanziare tutte le attività previste dai progetti per l’intera platea segnalata, pari a 630 allievi.

“La formazione è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per trasformare le capacità e il talento delle persone in concrete opportunità di autonomia e di lavoro – dichiarano il vicepresidente e assessore alla Formazione di Regione Liguria Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola –. Per questo abbiamo scelto di incrementare le risorse disponibili e di finanziare integralmente i progetti presentati, senza lasciare percorsi validi fuori dalla programmazione. Gli ITS rappresentano un collegamento strategico tra formazione specialistica e fabbisogni delle imprese, mentre i percorsi rivolti ai giovani con disabilità hanno un valore che va oltre la formazione: significano inclusione, crescita personale e possibilità di costruire il proprio futuro attraverso il lavoro. Parliamo complessivamente di oltre 2 milioni di euro aggiuntivi, un investimento che conferma la nostra volontà di mettere competenze, occupazione e pari opportunità al centro delle politiche regionali”.

“Vogliamo continuare a costruire una Liguria nella quale la formazione sappia accompagnare concretamente le persone verso il mondo del lavoro e rispondere, allo stesso tempo, alle esigenze del nostro sistema produttivo – concludono Ferro e Scajola–. Investire sulle competenze significa investire sulla competitività del territorio, sui nostri giovani e sulla possibilità per ciascuno di trovare il proprio spazio nella comunità e nel mercato del lavoro”.

Le integrazioni finanziarie hanno infatti l’obiettivo di ampliare le opportunità occupazionali e di inserimento socio-lavorativo dei partecipanti, valorizzando sia i risultati occupazionali dei percorsi ITS sia la funzione sociale degli interventi rivolti alle persone con disabilità.