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Progetto

Fontanegli, nasce una filiera solidale del cibo con il progetto “Orto in Cucina”

il progetto ha dato vita a uno spazio dedicato alla rigenerazione ambientale e all'inclusione sociale. Il recupero dell'area ha coinvolto anche persone inserite in percorsi di messa alla prova, contribuendo a restituire alla comunità un luogo produttivo e aperto alla partecipazione.

Generico ottobre 2026

Genova. Un’area abbandonata trasformata in orto collettivo, le eccedenze agricole destinate alla mensa della Cucina Popolare Genovese e centinaia di studenti coinvolti in percorsi dedicati all’acqua e alla sostenibilità ambientale. Sono i risultati di “Orto in Cucina”, il progetto sostenuto dal Comitato Territoriale Iren di Genova e realizzato dall’Associazione Orto Collettivo APS in collaborazione con Cucina Popolare Genovese, Eduiren, settore educational del Gruppo Iren, e le scuole del territorio genovese.

Avviato nell’area di Fontanegli a settembre 2025 grazie al contributo del Comitato Territoriale Iren di Genova, il progetto ha dato vita a uno spazio dedicato alla rigenerazione ambientale e all’inclusione sociale. Il recupero dell’area ha coinvolto anche persone inserite in percorsi di messa alla prova, contribuendo a restituire alla comunità un luogo produttivo e aperto alla partecipazione.

L’iniziativa ha generato una collaborazione stabile tra Orto Collettivo e Cucina Popolare Genovese che consente di destinare le eccedenze agricole alla preparazione dei pasti per le persone in situazione di fragilità. A supporto dell’attività è stata inoltre acquistata e installata una cella frigorifera che migliora la conservazione degli alimenti e l’organizzazione del lavoro dei volontari.

Accanto alle attività agricole, il progetto ha coinvolto numerose scuole genovesi in laboratori, visite agli impianti idrici e attività educative dedicate al valore dell’acqua, alla biodiversità e alla sostenibilità. Grazie all’iniziativa è stato inoltre acquisito un distillatore a vapore per la valorizzazione delle coltivazioni officinali attraverso la produzione di oli essenziali e idrolati.

La conclusione dei lavori è stata celebrata il 1° ottobre al campo sportivo La Rabona di Coronata con una giornata dedicata alle scuole che hanno partecipato alle attività.

Momento centrale dell’evento lo spettacolo musicale “Cacche Spaziali”, realizzato da Eduiren in collaborazione con il Teatro dell’Ortica, che racconta in modo divertente e coinvolgente il viaggio dell’acqua dopo lo scarico e la sua trasformazione attraverso i processi di depurazione. Un’occasione per avvicinare bambini e bambine ai temi della tutela delle risorse idriche e dei comportamenti responsabili verso l’ambiente.

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