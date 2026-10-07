Fondazione Carige rafforza la collaborazione con Palazzo Ducale, risorse quasi quadruplicate

Genova. Fondazione Carige rafforza in maniera significativa il proprio sostegno a Palazzo Ducale e quasi quadruplica le risorse destinate alla collaborazione, consolidando un rapporto che punta alla realizzazione di iniziative comuni e progetti concreti per Genova e il territorio.

L’impegno si inserisce nel protocollo di collaborazione tra Fondazione Carige e Palazzo Ducale, nato con l’obiettivo di mettere a sistema competenze e risorse e sostenere una proposta culturale sempre più aperta, partecipata e capace di coinvolgere pubblici e generazioni differenti.

“Fondazione Carige ha quasi quadruplicato le risorse destinate alla collaborazione con Palazzo Ducale, rafforzando in maniera significativa un impegno che si inserisce in un protocollo volto a promuovere iniziative comuni e, soprattutto, a trasformarle in progetti concreti per la città – sottolinea Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige –. Da bravi avvocati, con Sara Armella ci siamo chiusi in una stanza e abbiamo costruito questo accordo, partendo dalla convinzione condivisa che fosse necessario dare ancora più forza alla collaborazione tra due istituzioni profondamente legate a Genova e al suo territorio”.

Una collaborazione che riconosce il ruolo centrale di Palazzo Ducale nella vita culturale genovese e la sua capacità di essere non soltanto sede di grandi eventi e appuntamenti, ma anche luogo di incontro, confronto e partecipazione.

“Palazzo Ducale rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la vita culturale di Genova: un luogo aperto, capace di far incontrare idee, generazioni e linguaggi diversi e di offrire occasioni di conoscenza, approfondimento e confronto. Sostenere questa realtà significa investire nella qualità della proposta culturale della città e ampliare le opportunità di partecipazione per tutto il territorio”.

Il rafforzamento del rapporto con Palazzo Ducale rientra nella strategia più ampia con cui Fondazione Carige intende consolidare il proprio ruolo al servizio del territorio, favorendo la collaborazione tra le principali istituzioni genovesi e liguri.

“Questa collaborazione si inserisce in un percorso più ampio. Fondazione Carige sta portando avanti un grande lavoro insieme alla Regione Liguria e al Comune di Genova su tematiche e progetti diversi, con un obiettivo comune: fare sistema. Crediamo che la capacità delle istituzioni di lavorare insieme, mettendo in comune risorse, competenze e progettualità, possa moltiplicare l’impatto degli interventi e generare nuove opportunità per Genova e per la Liguria”, conclude Cuocolo.