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Il punto

Fondazione Anti Usura che compie trent’anni. Lodi: “Impegno per un’alleanza e una collaborazione continuativa per i prossimi anni”

L'assessora: "Il nostro obiettivo è giungere a una collaborazione continuativa con gli uffici di zona e la riattivazione di tutti gli strumenti per affrontare questi temi, a cominciare dalle conferenze permanenti fino alle riunioni operative"

Generico ottobre 2026

Genova. “Un grazie alla Fondazione Anti Usura che compie trent’anni. Trenta lunghi anni di attiva presenza sul territorio volta sia all’affiancamento solidaristico delle famiglie delle persone in difficoltà, sia un contributo costante rispetto ai temi culturali della legalità e del contrasto all’usura”. Lo ha detto l’assessora al Welfare del Comune di Genova intervenendo quest’oggi al convegno di celebrazione per il trentennale della Fondazione Anti Usura S. Maria del Soccorso E.T.S. Genova, alla Sala Quadrivium.

“La presenza oggi dell’Amministrazione comunale sta a dimostrare tutto il nostro ringraziamento e il nostro impegno nei confronti della Fondazione – ha proseguito l’assessora Lodi – Il nostro obiettivo è giungere a una collaborazione continuativa con gli uffici di zona e la riattivazione di tutti gli strumenti per affrontare questi temi, a cominciare dalle conferenze permanenti fino alle riunioni operative. Ci auguriamo altri trent’anni di lavoro insieme ma soprattutto auspichiamo che vengano rimosse le motivazioni rispetto alle quali le persone e le famiglie si trovano in ginocchio per i forti indebitamenti”.

“La presenza oggi dell’Amministrazione comunale sta a dimostrare tutto il nostro ringraziamento e il nostro impegno nei confronti della Fondazione – ha proseguito l’assessora Lodi – Il nostro obiettivo è giungere a una collaborazione continuativa con gli uffici di zona e la riattivazione di tutti gli strumenti per affrontare questi temi, a cominciare dalle conferenze permanenti fino alle riunioni operative. Ci auguriamo altri trent’anni di lavoro insieme ma soprattutto auspichiamo che vengano rimosse le motivazioni rispetto alle quali le persone e le famiglie si trovano in ginocchio per i forti indebitamenti. Sicuramente il tema del lavoro povero ma anche la grave crisi economica del Paese – ha concluso l’assessora Lodi – ci porta a immaginare anche nuove strategie, attraverso l’amministrazione condivisa con le fondazioni, che ci auspichiamo siano sempre più forti”.

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