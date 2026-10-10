Flight, dall’11 al 17 ottobre torna la mostra internazionale del cinema di Genova (e Savona)

Genova. Torna a Genova la settima edizione di Flight, la Mostra Internazionale del Cinema di Genova, pronta a trasformare il capoluogo ligure e la vicina Savona nella capitale del cinema indipendente dall’11 al 17 ottobre.

Per una settimana intera la città sara animata da un fitto programma di proiezioni, incontri, omaggi ed eventi speciali, tutti a ingresso libero e gratuito, a eccezione dei soli appuntamenti savonesi.

Il cuore pulsante della manifestazione resta il concorso internazionale, che quest’anno presenta 42 opere provenienti da 21 paesi differenti, suddivise in 4 sezioni emblematiche: 7 lungometraggi, 14 cortometraggi, 14 opere di animazione e 1 11 di videoarte.

A testimonianza del respiro cosmopolita del festival, oltre all’Italia saranno rappresentati paesi come Francia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Germania, Belgio, Canada, Ecuador, Brasile, Austria, Romania, Norvegia, Giappone, Taiwan, Ucraina, Porto Rico, Guatemala, Messico, Cile e Hong Kong.

Oltre 25 registi giungeranno personalmente in Liguria da ogni parte d’Europa e da oltreoceano per presentare le proprie opere al pubblico e dialogare con gli appassionati.

Accanto alla competizione globale continua a crescere la sezione Volo in Liguria, sostenuta dalla Fondazione Carige e dedicata alla produzione audiovisiva del territorio, che quest’anno porta in sala oltre 20 opere. Con una novita: oltre al premio assegnato dalla giuria di esperti composta da Luca Massa, Francesca Pesce, Claire MacDonald, Francesco Virga e Giancarlo Giraud, il regista vincitore si aggiudicherà un vero e proprio volo panoramico sopra i cieli della regione offerto dall’Aero Club Genova.

L’evento centrale di questa settima edizione sara tuttavia la più importante retrospettiva mai realizzata in Italia dopo la recente scomparsa del maestro Jean Marie Straub, dedicata al celebre sodalizio artistico formato dallo stesso Straub e da Daniele Huillet.

Le proiezioni della retrospettiva, ospitate al CineClub Nickelodeon, saranno accompagnate da approfondimenti critici e dalla presenza di prestigiosi studiosi quali Barbara Ulrich Straub, Christophe Clavert e Giorgio Passerone, affiancati da Fulvio Baglivi.

Tra i momenti più attesi figura l’incontro speciale Il Cinema di Straub, previsto il 15 ottobre presso l’Alliance Francaise.

FLIGHT 2026 renderà inoltre un solenne omaggio al maestro Renato Berta, tra i più celebri direttori della fotografia del cinema contemporaneo europeo, che presenterà alcuni film degli Straub e sara protagonista il 16 ottobre della masterclass “La luce deve narrare” presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti.

Il calendario si arricchisce di altri importanti appuntamenti, come il focus sul cinema indipendente iraniano in programma lunedì 12 ottobre al TIQU con 8 cortometraggi d’autore, e la consegna del Premio Artigiano Ligure del Cinema alla costumista Elisabetta Beraldo presso Palazzo Ducale.

A decretare i vincitori del festival e l’assegnazione del prestigioso Grand Prix Eadweard Muybridge sara una giuria internazionale di altissimo profilo formata da Henry Hills, Jill Daniels, Iris Peralta e Luca Malavasi.

Le proiezioni e gli incontri si terranno in diverse location cittadine come il CineClub Nickelodeon, il TIQU, il MAIIIM e il Nuovo FilmStudio di Savona.