Fiumara, al via il programma di iniziative dedicato alle famiglie nel centro commerciale

Genova. Il centro commerciale e divertimenti Fiumara si prepara a offrire alle famiglie genovesi un programma ricco di eventi e intrattenimenti durante i prossimi mesi.

Dal 19 ottobre al 31 dicembre, come ogni anno, torna il progetto “Fiumara per le scuole” iniziativa dedicata al sostegno delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio genovese, che ha già raccolto l’adesione di 32 istituti scolastici.

Il consolidato format è finalizzato ad offrire un contributo concreto alle scuole attraverso la donazione di giochi, materiali ludico-didattici e attrezzature utili alle attività educative.

Il progetto prevede che i clienti possano caricare gli scontrini relativi agli acquisti effettuati nei negozi del centro commerciale sulla FiumaraApp e destinare i punti accumulati alla scuola prescelta tra quelle aderenti. Attraverso l’attribuzione di un punteggio, verrà redatta una graduatoria basata sui punti ottenuti. Tutte le scuole partecipanti riceveranno un premio, con un valore crescente in funzione della posizione raggiunta, scegliendolo all’interno di un catalogo dedicato.

In questi giorni e fino al 18 ottobre, il Centro commerciale ospita “La casa delle emozioni” un nuovo percorso immersivo che unisce tecnologia, creatività e intrattenimento. L’iniziativa accompagna bambini e famiglie in un viaggio dedicato alla conoscenza delle emozioni e del loro ruolo nella vita quotidiana.

In particolare, all’interno della Digital Emotion Room, un ambiente immersivo caratterizzato da maxischermo LED, effetti luminosi e contenuti audio coinvolgenti, i partecipanti possono interagire con personaggi animati che rappresentano le principali emozioni. Attraverso giochi, sfide e attività dinamiche, i visitatori esplorano temi come rabbia, paura, timidezza, ansia, noia e gioia, vivendo un percorso coinvolgente. Ad ogni partecipante viene consegnata una “mappa delle emozioni”, che accompagna l’esperienza e rappresenta un ricordo tangibile da portare con sé.

In occasione della festa di Halloween, il centro commerciale ospiterà “Mostri in fuga” un format di animazione che darà vita a momenti di sorpresa e intrattenimento capaci di catturare l’attenzione di visitatori di tutte le età.

“Attraverso queste iniziative cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei nostri clienti perché alla loro abitudine di frequentare il nostro centro commerciale – ha detto Salvatore Cezza, shopping center manager di Fiumara – vogliamo rispondere con occasioni di intrattenimento e format innovativi anche per coinvolgere i più piccini. Per quanto riguarda il progetto per le scuole, ne siano molto orgogliosi perché rappresenta l’impego che abbiamo assunto da diversi anni e che sosteniamo con entusiasmo”.