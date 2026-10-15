Finti incidenti, il Riesame annulla il sequestro a William Solo Kosanke: restituiti appartamenti, box e conti correnti

Genova. Il tribunale del Riesame ha annullato il sequestro chiesto dalla Procura di Genova e disposto dal gip Giorgio Morando nei confronti di Ilija Kosanke, principale indagato per un giro di truffe alle assicurazioni tramite finti incidenti con le moto Harley, restituendo a William Solo e alla moglie tutti i beni sequestrati: appartamenti, box e conti correnti per un totale di 850mila euro.

Per i giudici del collegio del Riesame Massimo Cusatti, Marina Orsini e Luisa Camposaragna, il sequestro è nullo in quanto la procura non avrebbe provato come Kosanke abbia generato un profitto da quasi milione di euro visto che nella richiesta di misura cautelare erano analizzati e portati come indizi incidenti per indennizzi complessivi di circa centomila euro. L’elemento su cui la procura aveva fondato la sua richiesta era la lunga intercettazione in cui Kosanke si vantava di aver guadagnato un milione di euro nel corso degli anni con il sistema delle truffe assicurative, ma un’intercettazione deve essere secondo i giudici supportata da elementi concreti.

In secondo luogo nella richiesta di sequestro non sarebbe stato motivato come i beni che sono stati sequestrati siano effettivamente profitto del reato.

A chiedere la nullità del sequestro e la restituzione dei beni di Kosanke e della compagna era stato il loro legale, l’avvocato Rinaldo Romanelli che aveva anche indicato che la gran parte degli appartamenti e dei conti siano risalenti a un periodo antecedente ai fatti contestati al culturista 54enne.

La procura nell’udienza davanti al Riesame aveva portato un’integrazione di indagine con un elenco di incidenti più ampio, in tutto una cinquantina a partire dal 2017 che secondo gli investigatori sarebbero tutti da far risalire a Kosanke e al suo gruppo per un totale per quasi un milione di euro complessivi.

Ma il Riesame ha chiarito che l’integrazione, che non contiene al momento atti di indagine che possano effettivamente ricondurre gli incidenti all’indagato, non può sanare la nullità del sequestro. La procura adesso dovrà decidere se ricorrere in Cassazione o procedere una nuova richiesta di sequestro dopo aver colmato le lacune evidenziate dal Riesame.