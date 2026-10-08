Finti incidenti con le Harley, gli avvocati indagati: “Non sapevamo fossero truffe”

Genova. Hanno contestato tutti gli addebiti i due avvocati civilisti comparsi davanti al giudice Giorgio Morando per gli interrogatori preventivi dicendo che conoscevano Ilija Kosanke, ma non sapevano che gli incidenti fossero fittizi.

Assistiti dagli avvocati Giorgio Zunino e Andrea Boselli i due legali avrebbero portato anche elementi concreti per sostenere la loro inconsapevolezza circa il giro che secondo l’accusa Kosanke, 54enne genovese noto sui social come William Solo, avrebbe messo in piedi per anni per frodare le assicurazioni utilizzando moto Harley coinvolte in sinistri stradali che secondo l’inchiesta coordinata dal pm Luca Scorza Azzarà e condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della stradale erano costruiti ad arte. Un’inchiesta lunga e corposa fatta di verifiche sui registri automobilistici e conti correnti bancari, servizi di osservazione diretta degli spostamenti degli indagati, intercettazioni telefoniche e ambientali, posizionamento di rilevatori gps sui veicoli e registrazioni video.

Gli avvocati, coinvolti in tre fra gli episodi analizzati in dettaglio e per i quali la Procura ha chiesto la sospensione cautelare dall’albo, si erano semplicemente “occupati delle pratiche che Kosanke gli aveva passato limitandosi a fare il loro lavoro” hanno detto al giudice.

Anche l’assistente della polizia locale, finito nei guai per uno dei sinistri presunti fittizi ha contestato le accuse dicendo che il verbale che ha redatto non era falso e che lui all’incidente ha assistito perché è avvenuto nella sua zona di pattuglia è realmente avvenuto. Su questo episodio dove è indagato a piede libero un genovese che guidava l’auto che avrebbe danneggiato una Harley in sosta, tra le carte dell’accusa c’era anche la scatola nera presente nell’auto a fini assicurativi. Quella black box secondo gli investigatori non ha rilevato alcun sinistro ma in aula è stato chiarito che in caso di urti lievi la scatola nera potrebbe non registrare alcunché.

Il vigile inoltre, per cui è stata chiesta la sospensione cautelare dal pubblico ufficio ha spiegato di essere stato nel frattempo trasferito a una mansione amministrativa rendendo quindi inesistente, a avviso del suo difensore, l’esigenza cautelare.

Il giudice Morando si è riservato perché gli interrogatori preventivi termineranno solo il 13 ottobre e domani, venerdì 9, sarà la volta del principale indagato, Ilija Kosanke, che dovrà difendersi insieme alla compagna, al suo braccio destro e alla moglie di quest’ultimo. Per loro il pm Luca Scorza Azzarà ha chiesto la custodia cautelare in carcere, i domiciliari per le due donne.

Kosanke in particolare, assistito dall’avvocato Rinaldo Romanelli, deve rispondere fra le altre accuse di una lunga intercettazione nella quale a un amico ha raccontato in dettaglio come funzionava il sistema dei finti incidenti vantandosi fra l’altro che a lui quel lavoro gli aveva fatto guadagnare negli anni “più di un milione di euro, più tutti i soldi che ho fatto guadagnare agli altri, ai miei amici”. “Prima lo facevo e pensavo anche agli altrı” diceva sempre lui nella lunga conversazione mentre con un indagato va a comprare una moto fuori Genova spiegando che in un anno “magari facevo 10-15 moto in più” con un guadagno di quasi 120mila euro l’anno puliti, mentre adesso pensava di fare le cose solo per sé: “me ne faccio magari 3-4 o 5” diceva all’amico, con un rischio minore e guadagni più alti visto che le moto erano le sue.