Filca Cisl Liguria al fianco di Flying Angels e Aism: consegnati i fondi raccolti con il torneo di calcetto solidale

Genova. Un gesto concreto di solidarietà: è questo il cuore dell’iniziativa promossa dalla Filca Cisl Liguria, che ha donato 2mila euro a favore di Flying Angels Foundation (“Dona un volo, salva un bambino”) e del Servizio di riabilitazione Aism Liguria, grazie al torneo di calcetto solidale organizzato lo scorso luglio a Genova.

Flying Angels Foundation è un’organizzazione no profit specializzata nel trasferimento aereo di bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro Paesi d’origine. AISM, invece, si impegna a sostenere le persone con sclerosi multipla e le loro famiglie, promuovere la ricerca scientifica e tutelare i diritti delle persone affette dalla patologia.

La consegna della donazione è avvenuta durante il consiglio generale regionale. Il torneo, organizzato presso il centro sportivo di Bogliasco, ha coinvolto oltre cinquanta tra lavoratori, delegati, operatori e dirigenti sindacali della Filca Cisl Liguria provenienti da tutta la regione.

“Siamo orgogliosi della partecipazione e della generosità dimostrate ancora una volta dai nostri iscritti – ha commentato Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria -. Oltre cinquanta persone hanno partecipato al nostro torneo solidale, che non è soltanto un momento di sport e condivisione, ma soprattutto un’occasione per offrire un sostegno concreto a chi ogni giorno si dedica agli altri”.

“Flying Angels e AISM sono realtà straordinarie e sapere che, anche grazie al nostro contributo, bambini e persone potranno ricevere cure e avere una nuova speranza di vita ci riempie di gioia”, ha concluso Tafaria.