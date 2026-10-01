Fiera di Cornigliano domenica 4 ottobre: orari e modifiche alla viabilità

Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 8 alle 20, Cornigliano ospita la tradizionale fiera organizzata dal Comune di Genova. Le vie Vetrano, Verona e Bertolotti si trasformeranno in un grande spazio all’aperto dedicato al commercio, all’incontro e alla scoperta. Saranno una quarantina i banchi presenti, distribuiti su una superficie espositiva complessiva di circa tremila metri quadrati.

L’offerta spazierà dalle merci varie ai generi alimentari, con prodotti tipici liguri accanto ad articoli per la casa e a una varietà di proposte pensate per pubblici e esigenze differenti. Un appuntamento che, nel corso degli anni, è diventato una presenza riconoscibile nella vita del quartiere e un’occasione capace di richiamare visitatori anche da altre zone della città.

La manifestazione rappresenta inoltre un’importante vetrina per gli espositori e contribuisce a valorizzare Cornigliano, un quartiere che nel tempo ha attraversato un significativo processo di rinnovamento, mantenendo al tempo stesso una forte identità e una vivace dimensione commerciale e sociale.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, dalle ore 00 di domenica 4 ottobre e sino a cessate esigenze saranno in vigore le prescrizioni alla viabilità indicate dalla Polizia Locale. In particolare, sarà istituito il divieto di sosta e di transito in via Vetrano, via Verona, piazza Monteverdi e in via Bertolotti, nel tratto compreso fra le vie Verona e Vetrano. Il traffico veicolare proveniente da ponente sarà inoltre deviato lungo l’itinerario: via Umberto Bertolotti, piazza Monteverdi, piazza Battelli e vico Saponiera.

La Polizia Locale potrà adottare ulteriori misure di polizia stradale che si rendessero necessarie in relazione alle esigenze emerse durante lo svolgimento dell’evento.