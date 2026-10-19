Festival della Scienza, la manifestazione torna a Genova dal 22 ottobre al 1 novembre

Genova. Oltre 250 eventi in 11 giorni, distribuiti in 38 location, con oltre 300 ospiti e 800 giovani coinvolti tra animatori e animatrici, studenti in Formazione Scuola Lavoro. Questi sono alcuni numeri della ventiquattresima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica in programma da giovedì 22 ottobre a domenica 1° novembre 2026.

La parola chiave scelta per l’edizione 2026, Prospettive, fa da filo conduttore ai numerosi eventi in programma, divisi in mostre, laboratori, conferenze, spettacoli ed eventi speciali. Tra i molti temi, spiccano la sostenibilità e l’energia, l’ambiente e il mare, lo spazio con il ritorno alla luna, il cosmo e la fisica delle particelle, la robotica e il ruolo sempre crescente dell’intelligenza artificiale, la cura e la salute, la genomica e le neuroscienze con un focus sulla percezione e il rapporto fra scienza, arte e società.

Un festival che ogni anno si rinnova nei contenuti ma che conferma il format vincente, con l’obiettivo di raccontare la scienza in modo affidabile, innovativo e coinvolgente. A dimostrazione dell’interesse e dell’attesa per la ventiquattresima edizione sono i 25mila studenti da 9 regioni d’Italia, con classi provenienti anche da Albania e Svizzera, che hanno già acquistato i biglietti e le oltre 85mila prenotazioni agli eventi a pochi giorni dall’inizio del Festival.

La nuova edizione del Festival della Scienza è stata presentata con la conferenza stampa d’apertura che si è tenuta alle 11 di oggi, lunedì 19 ottobre 2026, al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, in via Garibaldi, a Genova. Dopo i saluti della Sindaca del Comune di Genova Silvia Salis, dell’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari, dell’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò, e dopo un breve intervento di Nicoletta Buratti del Consiglio Generale di Fondazione Compagnia di San Paolo, il presidente dell’Associazione Festival della Scienza Domenico Coviello e il presidente del Consiglio Scientifico Carlo Ferdeghini hanno illustrato gli aspetti salienti del programma della ventiquattresima edizione.

LA GIORNATA INAUGURALE DEL FESTIVAL DELLA SCIENZA 2026

Il Festival della Scienza si apre giovedì 22 ottobre 2026 già a partire dal mattino con l’avvio dei laboratori e l’apertura delle mostre. Alle ore 16.30 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale è in programma l’inaugurazione ufficiale alla presenza del presidente Domenico Coviello, del presidente del Consiglio Scientifico Carlo Ferdeghini, delle istituzioni e di tutte le realtà che contribuiscono a comporre la manifestazione.

Alle ore 18.30, nell’attigua Sala del Maggior Consiglio, prende il via il ricco programma di conferenze dell’edizione 2026. Ad aprirlo è Barbara Mazzolai, direttrice del laboratorio di Bioinspired Soft Robotics e Associate Director per la Robotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia, con un’affascinante lectio magistralis dal titolo Dalla natura per la natura dedicata ai robot bioispirati.

Sempre nella giornata inaugurale, alle ore 21, il maggiore Andrea Patassa, pilota collaudatore dell’Aeronautica Militare e astronauta del corpo di riserva dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ed Emilio Cozzi, giornalista, autore e divulgatore, conducono il pubblico alla scoperta del nuovo rinascimento spaziale, dall’orbita bassa alla Luna, nella conferenza “Look up!”. Entrambi gli appuntamenti della giornata d’apertura sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.