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Federparchi, l’appello a Bucci: “Formalizzi le nomine dei presidenti e dei consigli dei parchi liguri”

"Agli enti parco regionali viene al presente a mancare, in assenza delle nuove nomine, l’operatività necessaria per poter svolgere le loro piene attività istituzionali"

rifugio parco antola

Genova. Federparchi Liguria esprime “preoccupazione” per l’allungamento dei tempi relativi alle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti parco regionali destinati a sostituire quelli scaduti lo scorso 30 giugno.

Gli enti interessati – parco naturale regionale Alpi Liguri, del parco regionale dell’Antola, del parco regionale di Portofino, del parco regionale Montemarcello Magra Vara – hanno espresso con tempestività le nomine di loro competenza, spiega Roberto Costa, coordinatore Federparchi Liguria e consigliere nazionale Federparchi, e le commissioni del Consiglio regionale si sono già pronunciate in merito alle designazioni indicate dalla Regione Liguria.

“Attualmente i consigli di amministrazione uscenti hanno esaurito il loro status di prorogatio – prosegue Costa – di conseguenza agli enti parco regionali viene al presente a mancare, in assenza delle nuove nomine, l’operatività necessaria per poter svolgere le loro piene attività istituzionali. Federparchi richiede pertanto al presidente della Regione di non protrarre ulteriormente l’attuale situazione di “vacatio” e di procedere con la formalizzazione delle nuove governance delle aree protette regionali”.

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