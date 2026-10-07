Federparchi, l’appello a Bucci: “Formalizzi le nomine dei presidenti e dei consigli dei parchi liguri”

Genova. Federparchi Liguria esprime “preoccupazione” per l’allungamento dei tempi relativi alle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti parco regionali destinati a sostituire quelli scaduti lo scorso 30 giugno.

Gli enti interessati – parco naturale regionale Alpi Liguri, del parco regionale dell’Antola, del parco regionale di Portofino, del parco regionale Montemarcello Magra Vara – hanno espresso con tempestività le nomine di loro competenza, spiega Roberto Costa, coordinatore Federparchi Liguria e consigliere nazionale Federparchi, e le commissioni del Consiglio regionale si sono già pronunciate in merito alle designazioni indicate dalla Regione Liguria.

“Attualmente i consigli di amministrazione uscenti hanno esaurito il loro status di prorogatio – prosegue Costa – di conseguenza agli enti parco regionali viene al presente a mancare, in assenza delle nuove nomine, l’operatività necessaria per poter svolgere le loro piene attività istituzionali. Federparchi richiede pertanto al presidente della Regione di non protrarre ulteriormente l’attuale situazione di “vacatio” e di procedere con la formalizzazione delle nuove governance delle aree protette regionali”.