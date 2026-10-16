Al via in corso Sardegna l’Expo dei produttori liguri tra eccellenze, proiezioni e sfide ai fornelli

Genova. È stato inaugurato oggi pomeriggio nel mercato di corso Sardegna l’Expo dei produttori liguri, la manifestazione promossa da Coop Liguria per valorizzare le produzioni locali, con appuntamento dal 16 al 18 ottobre. Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, il vicesindaco Alessandro Terrile, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi insieme al presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis.

La galleria commerciale, la corte interna all’aperto dell’ex mercato della frutta e della verdura di Genova e parte di corso Sardegna ospitano 73 produttori da tutta la regione, pronti a mettere in mostra, raccontare, far degustare e vendere i propri prodotti di eccellenza. L’iniziativa punta a dare visibilità alle imprese locali, secondo la politica di Coop Liguria.

“Anche quest’anno – spiega il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – puntiamo a offrire una vetrina ai nostri fornitori e a ribadire l’impegno della nostra Cooperativa nel sostegno alle produzioni locali. Anche se il mondo Coop ogni anno acquista in regione prodotti per più di 137 milioni di euro, la relazione con le imprese del territorio non è mai stata solo commerciale: lavoriamo fianco a fianco con i nostri fornitori per individuare insieme il modo migliore di presentare i loro prodotti, senza mai svilirne il valore; mettiamo a disposizione delle imprese più piccole la nostra esperienza, aiutandole a rendere più efficiente la propria filiera; stimoliamo costantemente i fornitori ad adottare standard qualitativi di eccellenza e siamo sempre pronti ad affiancarli affinché li raggiungano; aiutiamo chi si trova in difficoltà e incentiviamo la collaborazione tra imprese. Inoltre offriamo ai produttori locali numerose occasioni di visibilità: proprio quest’anno, con il punto vendita del Palasport, li abbiamo portati al centro di un’operazione di rigenerazione urbana di altissimo livello, preceduta da una campagna di comunicazione di cui sono stati protagonisti”.

L’evento si svolge in concomitanza con la più importante di queste iniziative, intitolata Prodotti in Liguria il buono del nostro territorio, alla quale quest’anno aderiscono più di 135 produttori liguri e delle aree immediatamente limitrofe (Ovadese, Novese, Monregalese, Lunigiana) i cui prodotti vengono proposti in tutti i punti vendita con il 20% di sconto.

All’Expo di Coop Liguria parteciperanno 73 produttori, tra i quali si annoverano tutti i marchi liguri più prestigiosi (tra gli altri Bruzzone & Ferrari, Drago Forneria, Olasagasti-Orlando, Panarello, Grondona, Tossini, Novella, Stemarpast, Pasticceria Sambuco, Latte Tigullio, Tonitto, Corochinato, vini Donne della Torre, Elah, Lurisia, Cellini, Caboto, Latte Tigullio, i pastifici Novella e Stemarpast, pasticceria Sambuco, mitilicoltori Spezzini, i salumifici Chiesa, Parodi e Marsili, Bio bontà di Varese Ligure, i formaggi della Val D’Aveto e della Val di Vara). Numerose anche le imprese che partecipano per la prima volta: dalla pasticceria Poldo al panificio Chicchi, da Toro & Moro, che fa magliette decorate, alla gastronomia di Balilla Food, dal pesto di Calcagno, eletto il migliore in assoluto dal Gambero Rosso, al Biscottificio Gibelli, dalle conserve Parodi & Parodi ai dolci Preti.

Due stand saranno dedicati ad altrettanti progetti solidali con cui Coop Liguria collabora da anni: la pasta Luna Blu, prodotta alla Spezia dai giovani adulti con autismo dell’associazione “I ragazzi della luna”, e le borse del progetto “Creazioni al fresco” dell’associazione Sc’Art, che ricicla cartelloni pubblicitari dismessi offrendo opportunità di lavoro a donne detenute ed ex detenute.

Parallelamente, saranno organizzate iniziative per valorizzare l’impegno di Coop Liguria sul territorio.

In collaborazione con l’Unione regionale dei cuochi liguri, saranno proposte sfide culinarie con i ragazzi degli Istituti alberghieri previste sabato 17 e domenica 18 ottobre. Due squadre di giovani cuochi, in rappresentanza degli Istituti Nino Bergese e Marco Polo, prepareranno un piatto a partire dagli ingredienti scelti tra gli stand di Expo da chef professionisti, con la supervisione di Alessandro Dentone, presidente dell’associazione e presentatore delle due serate.

Grande spazio avrà la raccolta di figurine “Genova – La nostra storia”, con una giornata di scambio e la proiezione, in ciascuna serata, del documentario “Storie di Genova”, realizzato dall’appassionato di storia e divulgatore Alessandro Bellagamba, direttore della Scuola d’Arte Cinematografica di Genova (SDAC), animando un migliaio di fotografie d’epoca. Bellagamba ha curato le didascalie dell’album, quest’anno dedicato ai comuni che nel 1926 entrarono a far parte della Grande Genova, e ha realizzato numerosi contenuti multimediali raggiungibili tramite Qr code. I posti per assistere alla proiezione sono limitati. È possibile prenotare scrivendo all’indirizzo mail redazionealbum@liguria.coop.it

In concomitanza con il progetto nazionale “Il valore del cibo”, Coop Liguria offrirà a tutti coloro che parteciperanno a Expo l’opportunità di lasciare in una bacheca un ricordo personale o familiare legato alla preparazione di una ricetta o allo stare insieme a tavola.

Per i bambini, è previsto invece il laboratorio “Cibo e fiabe”.

I bambini potranno anche provare vari sport con gli atleti del CUS Genova.

Chi visiterà Expo con un amico a quattro zampe potrà ricevere una foto ricordo gratuita, scattata da un professionista in un corner dedicato.

Nell’ambito della manifestazione, cadrà anche la raccolta “Dona la spesa”, che Coop Liguria organizza tre volte l’anno in collaborazione con tutte le più importanti associazioni locali impegnate nella lotta alla povertà per raccogliere alimenti per le famiglie più fragili.

L’Expo sarà aperto venerdì 16 ottobre, dalle 17.30 alle 22, sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 16 alle 22.

Il programma

Venerdì 16 ottobre

• ore 18

Aperitivo con Gin Barbarasa e panificio Fragranze

Degustazione gratuita di cocktail a base di gin accompagnati da pizza e focaccia.

• ore 19

Scambio di figurine “Genova – La nostra storia”

Via allo scambio di figurine per tutti gli appassionati di storia di Genova che vogliono completare l’album “Genova – La nostra storia”.

• ore 20.30

Proiezione del documentario “Storie di Genova”

Proiezione a ingresso libero, su prenotazione, del documentario di Alessandro Bellagamba che racconta la storia di Genova attraverso l’animazione digitale di foto d’epoca.

Sabato 17 ottobre

• ore 10-19

“Dona la spesa”

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, i volontari delle associazioni locali e le Sezioni Soci di Coop Liguria raccolgono alimenti per supportare le famiglie in difficoltà.

• ore 17-18

“Storie a tavola”

Lascia in bacheca il tuo ricordo legato al cibo.

• ore 18

“Chef fuori classe: talenti all’Expo oltre i banchi di scuola”

Sfida ai fornelli con i ragazzi delle scuole alberghiere e gli chef dell’Unione regionale dei Cuochi Liguri. Conduce Alessandro Dentone. A decretare la squadra vincitrice sarà il pubblico dopo aver assaggiato le due ricette.

• ore 20.30

Proiezione del documentario “Storie di Genova”

Proiezione a ingresso libero, su prenotazione, del documentario di Alessandro Bellagamba che racconta la storia di Genova attraverso l’animazione digitale di foto d’epoca.

Domenica 18 ottobre

• ore 16-18, “Cibo e fiabe”

Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni.

• ore 18, “Chef fuori classe: talenti all’Expo oltre i banchi di scuola”

Sfida ai fornelli con i ragazzi delle scuole alberghiere e gli chef dell’Unione regionale dei Cuochi Liguri. Conduce Alessandro Dentone. A decretare la squadra vincitrice sarà il pubblico dopo aver assaggiato le due ricette.

• ore 20.30, proiezione del documentario “Storie di Genova”

Proiezione a ingresso libero, su prenotazione, del documentario di Alessandro Bellagamba che racconta la storia di Genova attraverso l’animazione digitale di foto d’epoca.

Tutti i giorni

• ore 16-19 (venerdì dalle 17.30)

Foto ricordo con il tuo amico a quattro zampe

Grazie a un fotografo professionista, coloro che visiteranno Expo con un animale da compagnia potranno posare per una foto e riceverla in tempo reale.

• ore 16-19.30 (venerdì dalle 17.30)

Fare sport con il CUS Genova

Nell’area del campetto, i bambini potranno provare varie discipline sportive con gli atleti del CUS Genova.