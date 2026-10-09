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Allarme

Ex Ilva, anche i vescovi di Genova e Tortona preoccupati per lo stop alla produzione

Monsignor Tasca e monsignor Marini: "Individuare una soluzione e scongiurare che l'esasperazione di chi teme per il proprio futuro si traduca in reazioni violente"

ex ilva cornigliano aree

Genova. Dopo la politica e i sindacati, anche la Chiesa interviene sul tema dell’imminente fermata temporanea generale degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia.

I vescovi di Genova e Tortona, monsignor Marco Tasca e monsignor Marini, hanno diramato una nota congiunta in riferimento alle prospettive per le zone di Genova e Novi Ligure.

“Condividendo, come pastori, la preoccupazione espressa dai sindaci di Genova e Novi – scrivono – desideriamo richiamare l’attenzione soprattutto sulla sorte, sempre più incerta, dei lavoratori e delle loro famiglie. Le ricadute sui territori coinvolti sono innegabili”.

“Auspichiamo che sia ancora possibile individuare una soluzione capace di limitare le conseguenze più dolorose della crisi, salvaguardando i posti di lavoro nelle aziende direttamente interessate, l’occupazione dell’indotto e il futuro dell’industria siderurgica nel nostro Paese”.

“Di fronte a una situazione così delicata, chiediamo a tutte le parti coinvolte di agire con responsabilità, favorendo il dialogo e ogni possibile percorso di confronto. È necessario scongiurare che la comprensibile esasperazione di chi teme per il proprio futuro si traduca in reazioni violente, mettendo a rischio la convivenza civile e la pace sociale”.

“La tutela del lavoro, della dignità delle persone e delle loro famiglie richiede l’impegno concreto e condiviso di tutti”, concludono i vescovi.

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