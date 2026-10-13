Ex Ilva, l’associazione Valori Alpini di Oregina porta 80 pasti caldi ai lavoratori in presidio

Genova. Dopo il barbecue proletario organizzato lunedì sera davanti alla prefettura, è l’associazione Valori Alpini di Oregina a sostenere la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva nella seconda serata di mobilitazione permanente contro l’annunciato fermo produttivo degli impianti di Cornigliano in seguito allo spegnimento dell’area a caldo di Taranto. I volontari hanno deciso di preparare 80 porzioni di pasta che saranno portate ancora calde agli operai, anche se la speranza è che nel frattempo arrivino da Roma le risposte ufficiali attese per sciogliere la protesta.

“I lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano sono scesi in strada a Genova per protestare contro l’annunciato stop degli impianti siderurgici e hanno avviato un presidio permanente davanti alla prefettura di Genova contro la chiusura dello stabilimento genovese entro il 15 novembre. Valori Alpini, associazione di promozione sociale presente da anni sul territorio genovese per fornire un aiuto alimentare a persone in difficoltà, è solidale con i lavoratori impegnati in questa importante lotta per difendere il diritto al lavoro“, spiega in una nota il presidente Roberto Benzi.

“È solo un piccolo contributo per manifestare la nostra solidarietà all’importante impegno dei lavoratori che si battono con tenacia e dignità affinché venga individuata al più presto una soluzione che assicuri una continuità operativa allo stabilimento – prosegue l’associazione, affiliata all’Acli -. Come associazione affrontiamo ogni giorno i problemi derivanti dall’emarginazione sociale molte volte determinata proprio dalla mancanza di un lavoro stabile. Siamo quindi consapevoli dell’importanza di questa lotta e ci sentiamo al fianco dei lavoratori per la difesa dei propri diritti fondamentali”.

È solo l’ultima delle manifestazioni di solidarietà arrivate in queste ore ai lavoratori dell’ex Ilva. Lunedì sera il barbecue è stato allestito con il sostegno della Culmv dei portuali, degli studenti dell’Udu e di Music for Peace. Diversi cittadini hanno portato focaccia e generi alimentari, anche durante il corteo che ha dato il via alla mobilitazione.