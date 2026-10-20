Ex Ilva, rinviato il verdetto della Cassazione su Taranto: l’ipotesi “ribaltone” e le conseguenze per Genova

Genova. Doveva essere il giorno del verdetto sullo stop all’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto ordinato dalla Corte d’appello di Milano, ma i giudici della Cassazione si sono riservati di decidere sul ricorso presentato dalle aziende. Una pronuncia fortemente attesa anche a Genova, dove si è appena consumata la seconda puntata della mobilitazione dei lavoratori di Cornigliano in questo ennesimo “autunno caldo”, stavolta per allontanare lo spettro della cassa integrazione di massa una settimana dopo aver ottenuto garanzie sull’approvvigionamento di acciaio per gli impianti del Nord.

L’ipotesi di un ribaltone però è sempre nell’aria ed è stata rinforzata oggi dalle parole dell’avvocato generale della Cassazione Luigi Birritteri nel corso dell’udienza: “Quello che manca nel decreto della Corte di appello di Milano è il bilanciamento fra tutela della salute e produzione industriale“. “La pericolosità dell’amianto è indiscussa”, tuttavia la Corte d’appello di Milano “desume il pericolo ma non lo accerta“, ha aggiunto.

Il fermo agli impianti dovrebbe scattare nel giro di una settimana, secondo quanto disposto dal tribunale lombardo nel decreto del 27 luglio. Le motivazioni, contenuti nel ricorso dei Genitori Tarantini, sono le emissioni di polveri sottili e la presenza di amianto negli altiforni.

Se invece la Cassazione dovesse annullare il decreto, di fatto l’area a caldo di Taranto – di cui è stato avviato lo spegnimento ma non in via definitiva – potrebbe tornare a produrre acciaio. E quindi anche gli stabilimenti del Nord, tra cui Cornigliano, verrebbero riforniti dalla medesima azienda. D’altra parte rimane sul tavolo l’impegno preso dai commissari dopo le “tre giornate” di lotta della scorsa settimana, culminate con l’occupazione della prefettura da parte degli operai: sottoscrivere accordi con partner industriali per garantire a Genova 35mila tonnellate di coils al mese e iniziare la laminazione per conto terzi. Una strada alternativa che non verrebbe automaticamente esclusa per via giudiziaria.

In ogni caso si attende l’esito degli incontro coi sindacati nazionali convocato per il 27 ottobre a Palazzo Chigi. In quella sede, alla luce degli sviluppi giudiziari, si parlerà anche di cassa integrazione, quella che ieri il ministero del Lavoro ha di fatto congelato per tutto il gruppo. La richiesta dei commissari, arrivata nella notte tra venerdì e sabato, parlava di 870 unità a Genova su 915 in organico, numeri che corrisponderebbero a uno stop pressoché totale degli impianti di Cornigliano (non interessati dal decreto della Corte d’appello di Milano).

Intanto, dopo gli scontri politici della settimana scorsa, è stato approvato all’unanimità a Palazzo Tursi un ordine del giorno, presentato dal Pd e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta Salis ad attivarsi per ottenere una serie di punti: tra questi la presentazione di un piano specifico per Cornigliano da parte del Governo, la continuità produttiva e occupazionale, l’unitarietà della filiera siderurgica come prima opzione, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza ambientale e l’attivazione di un tavolo permanente Genova-Novi-Racconigi con tutte le istituzioni coinvolte. “Su una vertenza che riguarda migliaia di famiglie e il futuro industriale della nostra città non c’è spazio per divisioni”, commenta Martina Caputo, capogruppo dem a Tursi.

Ed è passato anche alla Camera un ordine del giorno con prima firmataria Ilaria Cavo (Noi Moderati) per garantire la continuità produttiva delle aree a freddo. Il documento impegna l’esecutivo a promuovere, d’intesa con i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, ogni iniziativa utile ad accelerare il reperimento dei semilavorati necessari, anche attraverso forniture dal mercato nazionale e internazionale e accordi di lavorazione per conto terzi. “È un impegno importante – commenta Cavo – soprattutto perché conferma la direzione tracciata dal ministro Urso al question time la scorsa settimana. Nessuna schizofrenia dunque, come qualcuno ha provato a far passare, ma avanti con la linea tracciata per tenere in funzione le lavorazioni a freddo”.