Ex Ilva, a Genova inizia la lotta decisiva. Lettera ufficiale di Salis: “Il fermo sarebbe un paradosso”

Genova. Inizia una nuova settimana di lotta per l’ex Ilva di Genova, forse la più importante di sempre dopo anni di crisi, con un allineamento totale tra lavoratori e istituzioni locali. Mai prima d’ora, infatti, era stata messa nero su bianco la data in cui gli impianti di Cornigliano si dovrebbero fermare: 15 novembre, secondo la comunicazione ufficiale di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Uno stop “temporaneo”, sulla carta, come conseguenza del decreto della Corte d’appello di Milano che spegne definitivamente l’area a caldo di Taranto senza nemmeno attendere l’esito del ricorso in Cassazione.

Lunedì 12 ottobre alle 7.00 è convocata l’assemblea dei lavoratori davanti alla portineria della fabbrica di Cornigliano, in concomitanza dello sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati per tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le iniziative si decideranno in quella sede, ma appare scontato – visti gli annunci delle ultime ore – che la mobilitazione partirà subito e seguirà la falsariga delle “cinque giornate” del dicembre 2025, quando gli operai ottennero garanzie sulla continuità produttiva dopo aver messo in atto blocchi e cortei con momenti di tensione sotto la prefettura.

Oggi non si parla più di “ciclo corto”, ma di fermo produttivo dell’intero complesso, visto che a Taranto non si produrrebbe più un grammo di acciaio. Ma i sindacati, e in particolare la Fiom Cgil, chiedono di mantenere in funzione gli stabilimenti del Nord acquistando sul mercato i cosiddetti rotoli neri da trasformare negli impianti di laminazione a freddo, del tutto indipendenti dalle vicende giudiziarie. I commissari hanno già escluso questa possibilità in una nota stampa diffusa sabato pomeriggio. I rappresentanti dei lavoratori non ci stanno e in un comunicato spiegano perché la mossa sarebbe economicamente conveniente oltre che tecnicamente fattibile.

Arrivati a questo punto, la palla è in mano al Governo. Se da un lato è in arrivo un decreto che assicurerebbe la cassa integrazione a tutti i lavoratori, dall’altro i lavoratori genovesi non sembrano affatto rassegnati a questa prospettiva, a prescindere da quello che succederà in futuro con l’eventuale vendita, con o senza “spezzatino” per Cornigliano. L’ennesimo “autunno caldo” sta per iniziare, nella speranza che da Roma arrivino buone notizie.

Salis scrive a Urso e ai commissari: “Sospendere la produzione? Insostenibile e paradossale”

Nel frattempo la sindaca di Genova Silvia Salis ha inviato una lettera ufficiale al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia per esprimere profonda preoccupazione in merito all’annuncio dei vertici aziendali sulla prospettiva di una chiusura temporanea dello stabilimento di Genova Cornigliano. La notizia arriva alla vigilia dell’assemblea dei lavoratori cui Salis porterà la solidarietà della città.

Nel documento, la sindaca ribadisce che “il fermo produttivo dello stabilimento genovese sarebbe una decisione inaccettabile e insostenibile per la comunità locale“, sottolineando come Cornigliano rappresenti un asset industriale strategico, dotato di competenze ad alto valore aggiunto e di linee di lavorazione a freddo e zincatura fondamentali per l’intera filiera siderurgica. “Sospendere le attività produttive genovesi in presenza di una domanda di mercato solida si traduce in un paradosso industriale ed economico che il territorio non può permettersi di avallare”.

Per scongiurare l’arresto degli impianti, la sindaca chiede un intervento immediato da parte del governo e della struttura commissariale per attuare “ogni soluzione operativa, finanziaria e logistica utile all’approvvigionamento sul mercato di semilavorati, come coils e bramme, da destinare alle lavorazioni nello stabilimento ligure”.

L’acquisto tempestivo di materia prima sul mercato internazionale “consentirebbe infatti di garantire la continuità operativa dello stabilimento, di salvaguardare centinaia di lavoratori e le loro famiglie evitando il ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali, e di preservare l’autonomia e la tenuta della filiera industriale nazionale”. Sottolineando come vi siano ancora i margini di intervento per mantenere operativa la rete degli stabilimenti del Nord Italia e garantire la tenuta sociale del territorio genovese, la sindaca Salis ha rinnovato la propria disponibilità a un incontro urgente e all’istituzione di un tavolo permanente di confronto con le istituzioni e i vertici aziendali.

Fim Cisl: “Salis, Bucci e i parlamentari partecipino alla mobilitazione”

Sull’ex Ilva di Genova esiste già da giorni un fronte comune trasversale che comprende sindacati, politica e Chiesa contro lo stop della produzione. Ora la Fim Cisl chiede di fare di più: “Difendere Cornigliano significa difendere il lavoro, la siderurgia, l’industria italiana e il futuro di Genova. Lanciamo un appello alla sindaca di Genova Silvia Salis, al presidente della Regione Liguria Marco Bucci e a tutti i parlamentari liguri affinché partecipino alla mobilitazione per fermare questo delitto industriale, dando un segnale concreto di unità e responsabilità istituzionale di fronte a una vertenza che riguarda l’intera città e il Paese intero”, spiega in una nota il segretario generale Christian Venzano.

“Lo stabilimento di Cornigliano non può essere lasciato solo e il futuro dei lavoratori non può diventare una questione di parte – aggiunge Venzano -. Serve una risposta forte, unitaria e concreta, capace di mettere al centro il lavoro, la produzione industriale e le prospettive occupazionali del nostro territorio. Chiediamo che tutta Genova si mobiliti per difendere Cornigliano. Non possiamo accettare che si perda altro tempo o che si indebolisca ulteriormente una realtà industriale strategica per il Paese. Dobbiamo dimostrare che Genova sa fare fronte comune quando sono in gioco il lavoro e il futuro del territorio. Alle istituzioni chiediamo presenza, impegno e assunzione di responsabilità“.