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Festa di protesta

Ex Ilva, la protesta ad oltranza. Lanciato il “barbecue proletario” davanti alla prefettura: “Invitati tutti i genovesi”

Questa sera dalle 20 sotto il palazzo del governo: ci sarà anche la musica

barbecue proletario ivla

Genova. Barbecue proletario e musica questa sera a partire dalle ore 20 davanti alla Prefettura di Genova. I lavoratori siderurgici di Acciaierie d’Italia invitano tutta la città al barbecue proletario in solidarietà con la lotta per salvare l’ex Ilva. Vogliamo la continuità produttiva e il lavoro”, ha dichiarato Armando Palombo delegato Fiom Acciaierie d’Italia Genova.

La protesta, iniziata questa mattina con un lungo corteo partito da Cornigliano, è arrivata in Prefettura dove sono state allestite tende da campeggio: “Da qui non ci muoviamo sinché non arrivano risposte positive. Se domani arriva a Genova il Ministro Piantedosi lo diremo anche a lui” conclude Palombo.

Intanto per la serata, in collaborazione con Music for Peace che penserà alla musica e con il supporto della Compagnia Unica Paride Batini, è stato organizzato davanti alla Prefettura un barbecue proletario offerto alla città.

barbecue proletario ivla
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