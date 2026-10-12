Genova. “Genova lotta per l’industria”. Uno striscione largo quanto via Roma campeggia davanti alla prefettura dove, in mattinata, i lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano hanno piantato letteralmente le tende (e qualche tavolino) per un presidio di protesta contro la chiusura dell’acciaieria. La strada è quindi bloccata con ripercussioni sul traffico privato e sulle linee del trasporto pubblico.

L’accampamento, tra palazzo Spinola e due blindati della polizia – poi rimossi dalla questura su richiesta dei sindacati e per evitare tensioni -, è stato montato rapidamente al termine del corteo partito all’alba da Cornigliano e arrivato in centro città. Intorno alle 13, è scattato anche un barbecue improvvisato, con salamelle alla griglia nel bel mezzo del “salotto buono” del centro. “Staremo qui fino a quando non non ci arriva un segnale, una soluzione – dice Armando Palombo, rsu Fiom – chiediamo soltanto che venga disinnescato quel piano dove si prevede la chiusura e che arrivino rotoli a Genova e al nord per portare a alimentare gli impianti che lo ripetiamo, non sono soggetti a provvedimento giudiziario, quindi quando si capisce la notizia proprio si rimane fermi”.

Per la serata di oggi, alle ore 20, è stato lanciato un “barbecue proletario” in solidarietà con gli operai dell’Ex-Ilva. Appuntamento, davanti alla prefettura. “Tutti i genovesi sono invitati”.

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Ex Ilva, assemblea e protesta contro la chiusura annunciata: le immagini

In strada, a supportare la battaglia dei metalmeccanici, molti politici – dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci alla sindaca di Genova Silvia Salis, passando per parlamentari, consiglieri e regionali, presidenti di municipio e altri esponenti locali di partiti, soprattutto di centrosinistra ma non solo.

Il senso della protesta è, appunto, dire no allo stop alla produzione annunciato per il 15 novembre dai commissari di Acciaierie per l’Italia, la società che gestisce l’ex Ilva, e chiedere che il governo faccia la sua parte nel trovare un piano b per reperire materia prima – bramme e coils – che consenta a Genova e Novi Ligure di proseguire nelle lavorazioni, comunque richieste dal mercato. L’auspicio è che un segnale positivo, o quanto meno un’apertura, una rassicurazione, possa arrivare da Roma già in giornata.

Nelle ultime ore gli amministratori locali – ma anche altre figure pubbliche, come i vescovi di Genova e Tortona – hanno ribadito a più riprese la necessità di trovare un’alternativa alla chiusura per non mettere a rischio il futuro di centinaia di famiglie e la pace sociale sui territori interessati dalle vertenze.

A esprimere solidarietà ai lavoratori, in piazza, anche i portuali del Calp – che come spesso in occasione di manifestazioni hanno acceso fumogeni sulla passerella che collega via Cantore al Matitone, e poi gli studenti del Gobetti e del Klee, che da stamani hanno lanciato la mobilitazione nazionale con occupazioni e inizative.

La protesta dei metalmeccanici davanti alla Prefettura di Genova proseguirà a oltranza: “Non pagheremo per errori non nostri”, ha detto l’rsu ed Ilva Armando Palombo, leader della Fiom. Se non arriveranno novità gradite il particolare presidio “accoglierà”, domani, l’arrivo del ministro della Sicurezza Matteo Piantedosi, atteso per discutere del piano per il centro storico alla riunione del comitato per l’ordine pubblico.