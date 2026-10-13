Genova. La soluzione non far chiudere l’ex Ilva di Genova esiste, ma va ancora messa nero su bianco. È questo in sintesi l’esito dell’incontro tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la delegazione sindacale dei lavoratori ex Ilva alla seconda giornata di mobilitazione dopo aver passato la notte in tenda davanti alla prefettura.

“Nessuno si aspettava soluzioni da questo incontro – ha chiarito Armando Palombo della Fiom, leader degli operai di Cornigliano -. Abbiamo apprezzato che un ministro importante della Repubblica, che non si occupa di lavoro e di industria, ci abbia comunque ricevuto e abbia ascoltato le nostre preoccupazioni e le nostre proposte per uscire da questo caos creato dai commissari. La soluzione c’è, credo che lui l’abbia capito. Sappiamo, come ci ha confermato anche lui, che c’è un gran lavoro tra i commissari, i ministri competenti, i sindacati nazionali che sono informati, per portare rotoli che alimentino Genova e gli stabilimenti del Nord che non sono sottoposti a provvedimenti giudiziari”.

La Rsu Fiom ha consegnato a Piantedosi una lettera con una proposta dettagliata per alimentare gli impianti del Nord ed evitare la completa fermata degli impianti, annunciata dai commissari entro il 15 novembre. Ribadiscono “la necessità e la fattibilità economica e produttiva di alimentare questi impianti tramite l’acquisto sul mercato di coils neri“, visto che “sui mercati internazionali vi è un’ampia offerta di questo prodotto” a costi “sensibilmente inferiori ai costi di produzione interni di Acciaierie d’Italia, gravati da pesanti fenomeni di insaturazione impiantistica”. Nel 2025 lo stabilimento di Genova ha prodotto poco meno di 350mila tonnellate di zincato e latta: per alimentarlo da qui a fine anno servirebbe acquistare “poco più di 10mila rotoli a caldo“. Altri 15mila alimenterebbero Novi Ligure.

Sul tavolo, come hanno fatto intendere ieri sera le parole del governatore Marco Bucci, c’è la possibile fornitura di coil da lavorare “per conto terzi”, con coinvolgimento di aziende italiane. Una strada che potrebbe comunque comportare un aumento della cassa integrazione, ma non ai livelli di uno stop totale. L’ipotesi resta comunque da confermare e definire, nei dettagli e nei numeri.

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Ex Ilva, secondo giorno di proteste sotto la prefettura

La mobilitazione prosegue, per ora con le stesse modalità: “Abbiamo prenotato un’altra notte qua, domani vedremo. Se ovviamente arriva la soluzione, non a parole, ma messa nero su bianco, con piani chiari che sminano la possibilità che a metà novembre andiamo tutti e 985 in cassa, valutiamo insieme e poi annulliamo tutto”.

“Abbiamo chiesto di velocizzare i tempi perché i lavoratori non si divertono a stare in piazza, non si divertono a dormire per strada nelle tende – ha sottolineato Nicola Appice, delegato Rsu per la Fim Cisl -. I lavoratori stanno faticando a tenere il presidio e non è un gioco. I tempi devono essere ristretti e le risposte devono arrivare il prima possibile. Stiamo qua perché ancora non abbiamo nulla nero su bianco, stiamo qua finché quando ce ne sarà bisogno”.

“Qui non si deve salvare il salvabile, qua si deve salvare l’industria, qua si deve salvare il lavoro – ha aggiunto Fabio Ceraudo, esponente dell’Usb e presidente del Municipio Medio Ponente -. Questo Stato deve impegnarsi a portare risultati, e i risultati non sono la sopravvivenza, ma rilancio del comparto industriale siderurgico italiano. Basta chiacchiere, basta demagogia”.

La situazione del traffico

E mentre le proteste continuano, anche la situazione del traffico genovese del centro cittadino resta complicata. Con il presidio ancora attivo, rimane infatti chiusa via Roma e metà di Piazza Corvetto. Il traffico veicolare in arrivo da via Assarotti viene convogliato direttamente verso le gallerie e piazza Portello, con la chiusura dell’accesso in via XII Ottobre da piazza Corvetto. Si segnalano difficoltà, disagi e code in tutta la zona di circonvallazione, piazza Manin, via Montaldo, e piazza della Nunziata.