Ex Ilva, la protesta nei palazzi istituzionali: domani odg in Regione e Comune

Genova. “La situazione dell’ex Ilva di Cornigliano è gravissima. A poco più di 48 ore dagli impegni assunti di fronte a tutti, lavoratrici e lavoratori sono stati beffati. La colpa è di questo Governo chiaramente incapace di garantire un futuro industriale e occupazionale a uno stabilimento strategico per Genova. Abbiamo infatti assistito all’ennesimo buco nell’acqua di quello che si conferma l’esecutivo più fallimentare della storia italiana. Gli impegni assunti lo scorso 15 ottobre non possono essere cancellati appena 48 ore dopo da una nuova richiesta di estensione della cassa integrazione: è una contraddizione inaccettabile che dimostra ancora una volta l’assenza di una vera strategia industriale. Si tratta di una postura inspiegabile e, a tratti, sospetta. Cosa c’è realmente dietro il teatrino di un esecutivo che spaccia per chiusa una vertenza che si è poi rivelata più drammatica che mai? Come M5S avevamo messo le mani avanti, temendo infausti colpi di scena. Avevamo purtroppo ragione noi”.

Così, i capigruppo M5S in Regione Liguria Stefano Giordano e in Comune di Genova Marco Mes, che annunciano per domani, nei rispettivi consigli consiliari, il deposito e la discussione di due ordini del giorno straordinari.

“Come M5S Genova – informa Mes – con tutta la maggioranza consiliare, discuteremo finalmente il nostro ordine del giorno straordinario per impegnare la Sindaca e la Giunta a pretendere dal Governo risposte immediate e garanzie concrete. Con questo atto, chiediamo che si garantiscano continuità produttiva, approvvigionamenti certi, piena tutela dei salari e dell’occupazione, senza rinunciare alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela ambientale. La vertenza ex Ilva non riguarda solo Genova, ma il futuro industriale del Paese: non possiamo permettere che la capacità produttiva e il futuro della nostra siderurgia vengano sacrificati attraverso operazioni di smembramento industriale”.

Per il capogruppo in Regione Giordano, “è urgente che la Giunta regionale ci metta la faccia e difenda la continuità produttiva e la salvaguardia dell’occupazione che lo stesso Bucci aveva rivendicato nel suo frettoloso comunicato di lodi sperticate al ministro Urso, al sottosegretario Mantovano e ai commissari. Abbiamo visto tutti cosa hanno combinato a poco più di 48 ore dagli accordi. E dunque al Governo che continua a navigare a vista, diciamo: sveglia! L’immobilismo e l’incapacità che hanno caratterizzato questi ultimi quattro anni li scontano ancora una volta le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie”.