Genova. Al terzo giorno di mobilitazione ancora senza risposte ufficiali, i lavoratori dell’ex Ilva hanno deciso di occupare il palazzo della prefettura.

Poco prima delle 16 una cinquantina di lavoratori è entrata nel palazzo che affaccia su largo Lanfranco ed è salita al primo piano, da dove sono partiti cori e applausi. Alcuni si sono seduti per terra davanti agli uffici, con un messaggio chiaro: “Non ce ne andiamo se non abbiamo risposte. ”.

“Stanotte si dorme qui dentro, per noi la prefettura è nostra e quindi dormiamo qua dentro. Noi abbiamo i tempi scanditi da un cartellino, non possiamo aspettare i tempi della politica. È per questo che siamo qui”, ha detto al megafono Armando Palombo della rsu Fiom Cgil, tra applausi e caschetti sbattuti a terra. Poco prima delle 17.00 una delegazione è scesa al piano terra per incontrare la prefetta Cinzia Torraco.

Nel frattempo è stata convocata alle 18.00 una riunione coi sindacati nazionali dei metalmeccanici e i commissari di Acciaierie d’Italia. “Aspettiamo qua e valutiamo cosa fare nei prossimi minuti – ha detto Palombo dopo oltre un’ora di confronto con la prefetta -. È chiaro che per avere un incontro bisogna fare queste cose in questo Paese”.

“Sono in costante contatto con i commissari – ha detto nel pomeriggio la sindaca di Genova, Silvia Salis, alla libreria Feltrinelli, dove presenta il suo libro – li ho sentiti anche pochi minuti fa Si sta cercando una soluzione e io devo dire personalmente non sono pessimista, perché vedo che la soluzione si sta cercando e si sta cercando di trovare. In questo momento gli operai, ai quali va il mio pensiero, sono in prefettura, stanno lottando per il loro lavoro. Ricordo che ogni giorno di sciopero per loro sono più di 100 euro in meno sullo stipendio, quindi va considerato anche questo nel pensare a quanto è importante che una soluzione si trovi nel breve tempo”.

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Crisi ex Ilva, i lavoratori occupano la prefettura

Tre giorni sulle barricate

Il terzo giorno di protesta è iniziato poco prima delle nove con un corteo partito da piazza Corvetto, che si è fermato prima a Brignole e poi in viale Duca d’Aosta, dove è stato raggiunto per aggiornamenti dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Alle 11.30 il corteo, dopo avere percorso via XX Settembre, è arrivato in piazza De Ferrari, dove poco dopo è giunta anche la sindaca di Genova Silvia Salis. Da lì i lavoratori sono tornati davanti alla Prefettura e hanno dato fuoco ad alcuni bancali in attesa di conferme ufficiali sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova.

I lavoratori ex Ilva dormono in tenda davanti alla prefettura ormai da lunedì: “Tanto lavoro è stato fatto. Le prefetture, i commissari, i ministri, il governo stanno approntando delle soluzioni, quindi c’è un lavoro in corso importante che potrebbe portare una soluzione – ha detto Palombo in mattinata – Se avessero i tempi di chi lavora, l’avrebbero già fatto. Il problema è che i tempi dell’istruzione dei ministeri hanno una orologio loro e quindi magari quello che possono fare alla mattina la rimandano di due o tre giorni. Noi non abbiamo tempo di aspettare. L’abbiamo detto ieri tutti insieme, abbiamo avuto la vicinanza e forse di più del Comune di Genova, della Regione Liguria, di tutti i parlamentari liguri, di tutti coloro, di tutti i colori della Curia, quindi segnali importantissimi. Ci danno tutti ragione, però non ci basta: alla ragione bisogna che si sbrighino a mettere nero su bianco quello che abbiamo richiesto”.

Ex Ilva, i tre giorni di protesta

Martedì sera la presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, qualche ora dopo le parole rassicuranti del ministro Matteo Piantedosi, sembrava presagire la svolta decisiva per la vertenza ex Ilva, ma la buona notizia in serata non è arrivata.

Proprio Bucci aveva detto ieri: “Si sta lavorando sia a livello governativo sia a livello di team con i sindacati nazionali per consentire l’approvvigionamento”. Si tratta di rotoli d’acciaio che lo stabilimento di Cornigliano lavorerebbe per conto terzi. È probabile che questo documento possa arrivare oggi, trapelava ieri sera.

Palombo era stato chiaro: “Abbiamo condiviso l’idea che bisogna superare quella lettera che dal 15 novembre che mette in fermo gli stabilimenti del Nord. Tutti ci danno ragione, però vogliamo degli atti formali scritti, perché poi anche la nostra pazienza ha un limite”.

Nella mattinata del 13 ottobre una delegazione aveva incontrato in prefettura il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a Genova per il comitato provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica e gli aveva consegnato una lettera con alcune proposte. Dal vertice erano emerse indicazioni positive sull’esistenza di una soluzione per evitare lo stop della produzione a Cornigliano. “Noi siamo interessati al salvataggio complessivo della filiera dell’acciaio in Italia – aveva dichiarato Piantedosi – ma vedremo di non penalizzare la città mentre si risolve il problema complessivo”.

Nel pomeriggio l’arcivescovo di Genova Marco Tasca aveva raggiunto il presidio permanente. “Una soluzione c’è, ma sono un po’ lenti”, gli ha spiegato Palombo in un breve colloquio. Poi il religioso, con qualche colorita espressione veneta, ha incoraggiato gli operai a proseguire la mobilitazione e ha commentato: “Non è una cosa nuova che la Chiesa di Genova stia dalla parte del lavoro, è uno stile di vita“.

E dopo il barbecue proletario organizzato lunedì sera davanti alla prefettura, l’associazione Valori Alpini di Oregina ha deciso di sostenere la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva portando 80 porzioni di pasta agli operai. Sono state consegnate direttamente dai volontari, alcuni con le tipiche penne nere. Poco dopo lo stesso Bucci ha portato un vassoio di dolci prodotti dalla pasticceria gestita dalla famiglia della moglie Laura Sansebastiano.