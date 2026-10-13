Genova. Il lungo conciliabolo in serata tra il presidente ligure Marco Bucci e i sindacalisti, qualche ora dopo le parole rassicuranti del ministro Matteo Piantedosi, sembrava presagire la svolta decisiva per la vertenza ex Ilva, ma in realtà non c’è ancora nulla di ufficiale. E così la mobilitazione dei lavoratori proseguirà per il terzo giorno consecutivo, dopo un’altra notte passata nella tendopoli allestita davanti alla prefettura. L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere la garanzia che a Genova arriverà l’acciaio anche se chiuderà la fabbrica di Taranto, così da mantenere gli impianti in funzione.

“Ora non c’è, ovviamente, la conferma scritta, ma si sta lavorando sia a livello governativo che a livello di team con i sindacati nazionali per consentire l’approvvigionamento” di rotoli d’acciaio in modo che lo stabilimento di Cornigliano possa “lavorare per conto terzi – ha spiegato Bucci dopo aver incontrato i rappresentanti dei lavoratori -. Non abbiamo ancora un documento in mano, ma penso che arriverà a breve. Potrebbe arrivare domani, ma il condizionale è d’obbligo“.

“Con Bucci abbiamo scambiato due pensieri, non ci sono novità – ha detto Armando Palombo della Fiom, leader della protesta -. Abbiamo condiviso l’idea che bisogna superare quella lettera che dal 15 novembre che mette in fermo gli stabilimenti del Nord. Tutti ci danno ragione, però vogliamo degli atti formali scritti, perché poi anche la nostra pazienza ha un limite”.

“La pazienza è finita” è quanto si legge anche nel volantino diffuso dalla Rsu. Appuntamento dunque mercoledì alle 7.00 per l’assemblea davanti alla prefettura, dove si decideranno le prossime iniziative di lotta. “Ci renderemo più visibili verso la città, che è stata vicina, paziente e ha capito i nostri problemi”, ha anticipato Palombo. È probabile, quindi, che prenda vita un nuovo corteo a partire dal centro.

I fatti salienti della giornata: Piantedosi, l’arcivescovo Tasca e la solidarietà degli alpini

In mattinata una delegazione aveva incontrato in prefettura il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a Genova per il comitato provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica e gli aveva consegnato una lettera con alcune proposte. Dal vertice erano emerse indicazioni positive sull’esistenza di una soluzione per evitare lo stop della produzione a Cornigliano. “Noi siamo interessati al salvataggio complessivo della filiera dell’acciaio in Italia – aveva dichiarato Piantedosi – ma vedremo di non penalizzare la città mentre si risolve il problema complessivo“.

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Ex Ilva, secondo giorno di proteste sotto la prefettura

Nel pomeriggio l’arcivescovo di Genova Marco Tasca ha raggiunto il presidio permanente. “Una soluzione c’è, ma sono un po’ lenti”, gli ha spiegato Palombo in un breve colloquio. Poi il religioso, con qualche colorita espressione veneta, ha incoraggiato gli operai a proseguire la mobilitazione e ha commentato: “Non è una cosa nuova che la Chiesa di Genova stia dalla parte del lavoro, è uno stile di vita“.

E dopo il barbecue proletario organizzato lunedì sera davanti alla prefettura, l’associazione Valori Alpini di Oregina ha deciso di sostenere la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva portando 80 porzioni di pasta agli operai. Sono state consegnate direttamente dai volontari, alcuni con le tipiche penne nere. Poco dopo lo stesso Bucci ha portato un vassoio di dolci prodotti dalla pasticceria gestita dalla famiglia della moglie Laura Sansebastiano.