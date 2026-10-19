Genova. Continua il braccio di ferro tra i lavorati dell’ex Ilva di Cornigliano e i commissari di Acciaierie d’Italia, che nei giorni scorsi, venerdì 16 ottobre per l’esattezza, hanno annunciato la cassa integrazione per i dipendenti degli impianti siderurgici del gruppo. L’incontro in prefettura, alle quale hanno partecipato le Rsu dei lavoratori in video chiamata con i vertici dell’azienda e i rappresentanti del governo, è terminato con una fumata nera, vale a dire senza un accordo. Da qui la scelta di continuare la protesta ad oltranza, al grido di “dormiamo in aeroporto”.

“Noi abbiamo spiegato cos’è la città di Genova ma probabilmente non l’hanno capito. La arrivata venerdì che ha annullato la lettera mandata il mercoledì è quantomeno discutibile – ha commentato Armando Palombo, rsu Fiom, al megafono – Gliel’abbiamo detto in tutti i modi, l’hanno capito? Non lo so. Abbiamo chiesto una cosa semplice: un impegno politico, scritto nero su bianco, che fino ad aprile 27 ottobre bocce ferme per quanto riguarda Genova. Ci hanno risposto che ci stanno pensando. Ecco noi nel frattempo dormiamo qua. Genova non può fare cassa integrazione quando c’è lavoro. Non molleremo”.

“È stata una call abbastanza surreale. Il problema è che noi abbiamo avuto dei segnali in azienda già da venerdì mattina, quando l’azienda ha contattato alcuni lavoratori dicendo che dalla prossima settimana partiva la cassa – ha riportato Nicola Appice, coordinatore della Rsu Fim Cisl Liguria – Lavoratori che gestiscono i sistemi informatici e gestiscono le vendite. Per noi questo è un un dato oggettivo che ci fa pensare che l’azienda si sta fermando prima il tempo. Noi chiediamo di sospendere questa procedura, in attesa dell’incontro fissato a Palazzo Chigi, dopodiché ne parliamo serenamente a un tavolo senza ricevere poi comunicazioni la sera. L’azienda ha risposto che non è possibile, e quindi noi oggi restiamo qua“.

“Abbiamo ribadito ai commissari che gli stupiti siamo noi. Perché mercoledì abbiamo avuto un documento dai commissari, dopo tre giorni di sciopero che dava la risposta positiva alla continuazione delle attività a freddo trovando materiale da fuori se necessario, come acquisto o lavorazioni conto terzi. In linea con quello che deve fare una amministrazione straordinaria perché non deve perdere possibilità di incassare e quindi mantenere i clienti e mantenere le condizioni degli impianti. Poi nella giornata di venerdì sono arrivate delle comunicazioni in diversi reparti di cominciare a fare la Cassa in maniera massiccia (0 ore) anche nella sede di Milano, e questo non solo non è corretto ma anche non logico perché questo mette a rischio la produzione anche nelle linee a freddo ed abbiamo chiesto un incontro urgente senza ottenere risposta. Alla sera, alle 22.15 è arrivata la richiesta di Cassa per 870 dipendenti su Genova su un totale di 917 dipendenti e quindi la quasi totalità. Questi numeri non vanno neanche bene se utilizzati nella fermata natalizia, perché l’abbiamo sempre fatta con numeri totali differenti 280 nella scorsa procedura perché nella fermata vanno amplificate le manutenzioni e con l’alto numero di ferie e attività si può fare la rotazione. Questo è un insulto ai lavoratori, al prefetto, a tutte le istituzioni e al Paese”, spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria

Urso: “Cassa integrazione necessaria se fabbriche non lavorano”

“I commissari hanno presentato i loro piani e se gli stabilimenti non possono produrre la cassa integrazione è necessaria. Non vedo che cos’altro si possa fare”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’assemblea dell’Unione Industriali di Torino a proposito della situazione dell’ex Ilva.

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Ex Ilva, lo spettro della cassa integrazione infiamma la protesta: le immagini

La protesta dentro l’aeroporto

“Dichiariamo ufficialmente l’aeroporto occupato finché il governo, che ha messo i commissari, non ci darà una risposta molto chiara”. Così Armando Palombo, Rsu Fiom ex Ilva, poco dopo le 9 di oggi, lunedì 19 ottobre, ha dichiarato occupato il Cristoforo Colombo. Gli operai hanno forzato una saracinesca e sono entrati nell’area controlli, interrompendo parzialmente le operazioni. Caos nella zona degli scanner dove i passeggeri sono comunque entrati e si sono creati momenti di tensione.

Per evitare che pubblico e manifestanti entrassero “in collisione” e potesse scoppiare una vera e propria rissa alcuni operai hanno creato un cordone davanti all’ingresso. Diversi i voli in partenza per cui si preannunciano possibili ritardi e cancellazioni: Parigi, Monaco, Roma, Tirana, Palermo, Bari sono quelli per cui in questo momento sarebbe già stato previsto l’imbarco. Nessuna informazione, d’altronde, è arrivata – per ore – agli utenti da parte dello scalo e delle compagnie. Poi sia sul sito web dell’aeroporto sia sui social è stato diramato l’avviso dell’accesso interdetto all’area controlli.

Poco prima delle 11 è arrivata la notizia della convocazione di un incontro in prefettura, al quale ha partecipato una delegazione degli operai con le Rsu. L’aeroporto è rimasto comunque occupato. Peraltro dall’incontro non sono arrivate buone notizie: io commissari restano fermi sulle loro decisioni e dunque la protesta continua “a oltranza, e il disagio aumenterà”. Gli operai, al netto delle proteste di molti passeggeri, hanno incassato la solidarietà dei lavoratori dello scalo.

I commenti di Bucci e Salis

All’aeroporto è arrivato anche il presidente della Regione Marco Bucci che ha parlato con una delegazione dei lavoratori. “Ho ribadito loro che l’accordo a cui siamo arrivati mercoledì deve restare valido e i commmissari non devono inviare messaggi controproducenti, Genova ha dimostrato di poter lavorare per conto terzi”.

Sulla questione anche le dichiarazioni della sindaca Silvia Salis: “Vediamo che si ripete il triste modello che è il modello già usato per Ericsson, cioè dare delle comunicazioni che fanno calare la tensione, per poi dare nel giro di 24 ore delle comunicazioni totalmente di segno opposto che quindi rifanno ripartire la tensione, fanno sentire presi in giro i lavoratori e credo che sia abbastanza avvilente per una città che non ci sta in questo momento a essere trattata così”. Per la Salis “non c’è nessuna visione industriale, né su una vertenza, né sull’altra e sinceramente i lavorator e le lavoratrici meritano rispetto. E quantomeno meritano che ci sia che sappia tenere una decisione per un tempo che sia superiore alle 24 ore, perché quello che abbiamo visto è inaccettabile”.

Le reazioni

“Basta con la presa in giro dei lavoratori ex Ilva e delle istituzioni. Il Governo intervenga immediatamente e scongiuri questo scenario che metterebbe in ginocchio, famiglie, aziende e la nostra città e regione. Non c’è da perdere altro tempo, chi governa deve subito prendere in mano questo dossier così importante per la nostra economia e per il futuro delle nostre comunità. È incomprensibile questa chiusura e questo temporeggiare da parte dei commissari. Il governo deve intervenire in modo chiaro e definitivo, non con promesse aleatorie pronte a sciogliersi come neve al sole. Questo tira e molla è inaccettabile. Da parte nostra sosterremo le istituzioni affinché il governo metta in campo azioni volte a garantire la continuità lavorativa allo stabilimento di Genova, senza sé e senza ma. Non si può più aspettare e non si può lasciare ancora una volta sulle sole spalle dei lavoratori e delle comunità locali la difesa del lavoro e di un comparto fondamentale per l’economia come quello dell’acciaio. Il PD a tutti i livelli esprime massima vicinanza e condivisione delle istanze dei lavoratori e delle lavoratrici di ex Ilva che stanno manifestando per difendere un’azienda strategica e l’occupazione”. Lo scrivono in una nota congiunta i gruppi regionali e comunali del Pd Liguria e Genova.

“È giusta la protesta dei lavoratori che hanno occupato l’aeroporto di Genova. Sono stati presi in giro dall’azienda e hanno la nostra piena solidarietà”. Lo dichiarano in una nota Jacopo Ricciardi e Giovanni Ferretti, rispettivamente segretario regionale e segretario genovese di Rifondazione Comunista: “Vanno tutelati i lavoratori e le lavoratrici di tutti gli stabilimenti ex Ilva. L’unica strada per garantire insieme il diritto alla salute e quello al lavoro è una riconversione ecologica, attraverso l’intervento diretto dello Stato, la nazionalizzazione di Acciaierie d’Italia, il risanamento ambientale e il rilancio produttivo. Obiettivi che, tenuti insieme, nessun soggetto privato sarà in grado di garantire”, concludono.

“La decisione di coinvolgere 870 lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano nella procedura di cassa integrazione straordinaria è un segnale gravissimo, che mette in discussione il futuro di centinaia di famiglie e di uno dei presidi storici dell’industria genovese. Un governo che, se dovesse rimangiarsi la parola data, dimostrerebbe di essere molto lontano da una politica di destra sociale che sia capace di difendere chi lavora, di tutelare i salari, salvaguardare l’occupazione e impedire che il patrimonio industriale del Paese venga progressivamente smantellato. Gli operai non devono essere prigionieri di vecchie appartenenze ideologiche e sindacali : devono giudicare i risultati e avere il coraggio di guardare a nuove proposte. Oggi chi vuole difendere davvero il lavoro, i salari e le fabbriche storiche deve guardare a Futuro Nazionale, un movimento che rivendica, tra gli altri ,quei principi di destra sociale e che intende rimettere al centro la dignità del lavoro, la tutela dei lavoratori e la salvaguardia della produzione nazionale. Vogliamo portare avanti interventi concreti per garantire retribuzioni dignitose e difendere realtà industriali strategiche come Cornigliano. Cornigliano non può essere abbandonata all’incertezza e gli operai non possono essere lasciati soli. Una vera destra sociale deve stare dalla parte di chi lavora, non limitarsi a dichiarare di farlo. È su questo terreno che il Governo è chiamato a dimostrare, con i fatti, da che parte sta”, Così il coordinatore regionale di Futuro Nazionale Gianmarco Medusei