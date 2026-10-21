Ex Ilva, la posizione unitaria del Nord: “Unità del gruppo, ma forniture non solo da Taranto”

Genova. Si è svolto oggi, al Grattacielo Piemonte, con i rappresentanti di Regione Liguria in collegamento, il tavolo di confronto sul futuro dell’ex Ilva, con particolare attenzione agli stabilimenti di Novi Ligure, Racconigi, Gattinara, Genova Cornigliano e Vado Ligure.

L’incontro, convocato congiuntamente dalle Regioni Piemonte e Liguria, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Al tavolo sono intervenuti anche i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e i vertici di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, che hanno illustrato il quadro aggiornato della situazione dello stabilimento di Taranto, in attesa della pronuncia definitiva della Corte di Cassazione, e le prospettive per la ripresa delle lavorazioni negli stabilimenti di Novi Ligure e Genova. Una ripartenza che, secondo quanto rappresentato dall’azienda, potrebbe avvenire nel mese di febbraio, alla luce degli approvvigionamenti annunciati dal Governo.

In Liguria il fermo riguarda oggi 280 dei 917 lavoratori dello stabilimento genovese di Cornigliano (con la nuova istanza si arriverebbe a 870) e tutti i 193 lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria. La capacità produttiva è ferma al 38% del potenziale, con la possibilità che gli attuali volumi possano aumentare notevolmente con un minimo di investimenti e interventi manutentivi.

A questo si aggiunge la situazione dello stabilimento Sanac di Vado Ligure, che occupa circa 50 dipendenti, tutti in cassa integrazione.

Un documento condiviso

Dal confronto è emersa una posizione comune, formalizzata in un documento unitario che sarà trasmesso alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero delle Imprese e del Made in Italy, che individua cinque punti per garantire la continuità produttiva degli stabilimenti e tutelare i lavoratori, preservano una prospettiva industriale concreta per i territori coinvolti.

1. Unità del gruppo, ma non esclusività delle forniture

Il primo punto riguarda la volontà di mantenere l’unità del gruppo siderurgico a livello nazionale. Questo però non deve precludere agli stabilimenti di Genova, Novi Ligure e Racconigi la possibilità di rifornirsi di materie prime anche da fonti esterne a Taranto, superando qualsiasi vincolo di esclusività che possa comprometterne l’operatività.

2. Predisposizione piano ordini

La seconda richiesta è quella è che venga predisposto e illustrato alle amministrazioni regionali e comunali interessate un piano operativo di ordini e acquisti per Genova, Novi Ligure e Racconigi che dimostri concretamente la sostenibilità delle prospettive di approvvigionamento, sia da Taranto sia da fornitori esterni.

3. Parità di tutela per i lavoratori dell’indotto

Sul fronte occupazionale, Piemonte e Liguria chiedono tutela anche per i lavoratori dell’indotto, così come avviene in Puglia. Parità di trattamento, insomma, affinché siano garantite le medesime tutele a tutti i territori coinvolti nella crisi.

4. Anticipo della cassa integrazione

Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla continuità del reddito dei lavoratori in cassa integrazione. Regione Piemonte e Regione Liguria sono pronta ad attivare da subito, in caso di necessità, la misura che prevede un meccanismo di anticipazione della cassa integrazione per permettere ai lavoratori di ricevere tempestivamente le somme spettanti, evitando che i ritardi nell’erogazione degli ammortizzatori sociali possano lasciare le famiglie senza reddito anche per un solo mese.

5. Tavolo congiunto permanente

Infine, è stata condivisa la volontà di rendere permanente il tavolo congiunto Piemonte-Liguria, che continuerà a riunirsi per tutta la durata della crisi, fino all’individuazione di una nuova proprietà, mantenendo costante il confronto tra istituzioni, rappresentanze sindacali e territori interessati.

La Uil ribadisce: “No allo spezzatino, serve una regia nazionale”

Per Uil e Uilm la strada da percorrere per il futuro dell’ex Ilva è l’integrità del gruppo e l’avvio di un piano ordini nazionale per integrare la produzione. “Oggi sui territori regna la confusione a causa di una mancata regia nazionale”, è il pensiero di Giuseppe Gulli, segretario regionale Uil Liguria con delega all’area metropolitana genovese e Luigi Pinasco, segretario generale Uilm Genova, che hanno partecipato alla riunione.

Due le emergenze immediate poste al tavolo: “Serve un piano che tenga insieme Taranto, Genova, Novi e Racconigi e che comprenda anche l’indotto. E poi vanno anticipati i soldi della cassa integrazione ai lavoratori: le maestranze non possono vivere con mesi di ritardo per intoppi burocratici con l’Inps – affermano Gulli e Pinasco – Visto l’accordo di programma per gli ex Ilva, i lavori di pubblica utilità potrebbero rappresentare una possibilità di integrazione al reddito anche per i lavoratori di Acciaierie di Italia di Genova, come è accaduto nel 2018 nella fase di ArcelorMittal. A questo punto bisognerebbe capire se Società per Cornigliano stia ricevendo o meno i finanziamenti nazionali pattuiti. Se così non fosse, sarebbe un problema”.

“Ma quali sono gli strumenti che si vogliono mettere in campo anche per l’indotto? Esiste l’intenzione di viaggiare coesi? È questo che chiediamo come Uil al Governo e ai territori – proseguono Gulli e Pinasco -. Ci difendiamo e siamo più attrattivi se andiamo insieme, su fronti diversi siamo più aggredibili. Il gruppo siderurgico più grande d’Europa non può essere venduto a spezzatino. Per questo chiediamo una regia nazionale e alle Regioni Liguria e Piemonte di farsi carico di questa richiesta presso il Governo”. Uil Liguria e Uilm Genova rimangono in attesa dell’incontro a Palazzo Chigi del 27 ottobre. “Naturalmente siamo d’accordo con la proposta odierna del presidente Bucci sull’avere del materiale in lavorazione in conto terzi per poter proseguire e, anzi, anche implementare, la produzione dello stabilimento di Genova. Questo potrebbe avvenire anche quando e se Taranto avrà ripreso la produzione”.