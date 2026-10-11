Ex Ilva, i lavoratori rispondono all’azienda: “Ecco perché importare rotoli di acciaio è possibile”

Genova. Acquistare acciaio sul mercato per evitare la chiusura dell’ex Ilva di Cornigliano è possibile. È quanto ribadisce in una nota la Rsu Fiom dello stabilimento genovese in risposta al comunicato stampa di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria secondo cui la fermata temporanea degli impianti è “la logica conseguenza di un percorso determinato dai vincoli giudiziari” e “ogni possibile strada per scongiurare” la decisione “è stata percorsa”.

“Rispetto alle ipotesi di acquisto di bramme e rotoli prospettate da alcuni amministratori pubblici – si legge nella comunicazione dell’azienda, inviata poche ore prima dello sciopero di 24 ore che darà il via alla nuova mobilitazione da lunedì mattina – occorre considerare i tempi e le condizioni effettive del mercato. L’approvvigionamento di bramme non rappresenta una soluzione immediata: tra l’ordine e la consegna possono trascorrere diversi mesi, senza risolvere nell’immediato le criticità legate alla fermata degli impianti, non dimenticando che le bramme da reperire sul mercato internazionale devono rispondere alla qualità richiesta dai clienti di Acciaierie d’Italia”.

“I rotoli a caldo sono il prodotto siderurgico più esportato tra tutti i prodotti siderurgici sia lunghi che piani e la sua reperibilità sui mercati internazionali è quindi adeguata a questo tipo di operazioni, pur comprendendone la complessità – rispondono i rappresentanti dei lavoratori -. Nel 2025 ne sono stati esportate più di 80 milioni di tonnellate. Le esportazioni riguardano tutte le qualità di acciaio, comprese quelle per auto a profondo stampaggio, quindi le più complesse, e non solo le qualità commerciali. Le forniture possono essere sia comunitarie, con tutto l’interesse dei produttori europei a saturare i propri impianti in un periodo di domanda interna bassa (Eurofer prevede una crescita complessiva del consumo apparente dello 0,1 % per l’anno che va a chiudersi) sia da paesi terzi“.

“A proposito delle importazioni d paesi terzi – rimarcano – sottolineiamo come nel quarto trimestre 2025 sia stato raggiunto il record di sempre di importazioni di prodotti siderurgici in Europa con i rotoli a caldo che sono risultati essere il prodotto più importato a dimostrazione di quanto ampia sia l’offerta di questo materiale e di come si possa essere in grado a soddisfare le richieste più disparate”.

“Non sottovalutiamo la difficoltà di questa operazione – prosegue la Rsu Fiom – ma riteniamo che non generi diseconomie tali che giustifichino la fermata degli impianti di laminazione a freddo di tutta l’area Nord con i siti di Genova, Novi e Racconigi. L’acquisto sul mercato di questo prodotto è sempre conveniente e avverrebbe a prezzi sicuramente inferiori ai costi di produzione interni gravati dai noti fenomeni di insaturazione dei nostri impianti. Ciò vale in particolar modo per il materiale importato da paesi terzi. Quei prezzi, normalmente già competitivi, lo sono oggi ancor di più in conseguenza della svalutazione del dollaro, valuta con la quale vengono effettuate tali transazioni”.

“Ciò permetterebbe di compensare ampiamente le diseconomie che potrebbero inizialmente derivare dalla necessità di adeguare i formati alle specifiche del cliente con i maggiori scarti di lavorazione che ne potrebbero derivare. Il passaggio dall’essere produttori a ciclo integrale all’essere solo temporaneamente rilaminatori non è semplice ma gestibile e forse anche economicamente conveniente.

“I lead time (tempi di approvvigionamento) dell’Ilva sono storicamente elevati e superano i tre mesi. L’acquisto sul mercato di rotoli a caldo ridurrebbe l’arco temporale che separa l’ordine del cliente dalla consegna, quindi esattamente il contrario di ciò che sostiene l’azienda nella sua nota – sostengono i delegati -. Una profondità di programmazione maggiore permetterebbe inoltre di affiancare l’acquisto di rotoli a caldo con l’acquisto di bramme, anch’esse abbondantemente disponibili sui mercati internazionali permettendo la marcia dei treni a caldo dello stabilimento di Taranto“.

“Anche noi riteniamo che il dibattito politico sindacale tenga conto dell’intero quadro, non solo giudiziario e quindi anche industriale, ma ciò va fatto con le giuste argomentazioni. Non si possono fermare gli impianti e mandare migliaia di lavoratori in cassa con queste logiche farlocche e con il gioco delle tre tavolette perché non ce la beviamo”, concludono.