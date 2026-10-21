Ex Ilva, deputati Pd: “Governo approva odg per forniture bramme e coil, ma boccia gli emendamenti”

Roma. “Abbiamo dovuto insistere e lottare in Aula, ma alla fine siamo riusciti a ottenere l’approvazione del nostro ordine del giorno per chiedere al Governo di garantire le forniture di bramme e coils indispensabili alla continuità produttiva dell’ex Ilva. È un risultato raggiunto con fatica, e che presidieremo con costanza, perché non può essere scambiato per una soluzione concreta: un ordine del giorno ha un valore diverso da un emendamento e ora pretendiamo che il Governo dia seguito a questo impegno, assicurando gli approvvigionamenti necessari a evitare interruzioni della produzione”, dichiarano i deputati Pd Valentina Ghio e Alberto Pandolfo dopo la discussione alla Camera del decreto Ilva.

“La bocciatura da parte del Governo dei nostri emendamenti su nazionalizzazione temporanea e fornitura di materiale per la continuità produttiva è la dimostrazione che alle rassicurazioni del Governo non corrispondono decisioni all’altezza della situazione e i lavoratori continuano ad attendere risposte“, aggiungono.

“Non accetteremo che anche gli impegni contenuti nell’ordine del giorno restino lettera morta. Continueremo a vigilare e a incalzare il Governo perché garantire le forniture e assicurare la continuità produttiva è indispensabile, ma serve anche una strategia industriale capace di dare un futuro agli stabilimenti, tutelare la salute e salvaguardare l’occupazione, serve una presenza diretta dello Stato che in un tempo definito salvi la produzione di acciaio nel Paese. Da troppo tempo assistiamo ad annunci smentiti dai fatti e a decisioni rinviate. I lavoratori non chiedono altre promesse: chiedono lavoro, certezze e rispetto. Il Governo smetta di sottrarsi alle proprie responsabilità”, concludono