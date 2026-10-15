“Il tempestivo e concreto intervento del Governo dimostra che, a differenza di quanto sostenuto dalla maggioranza di Salis, aver espresso la nostra solidarietà ai lavoratori ed al contempo sottolineato l’attenzione dell’esecutivo in questa vicenda non sono state ‘parole al vento’ come hanno provato a far credere. Dispiace che, in consiglio comunale, ci sia stato chi abbia preferito provare a creare una futile polemica anziché affrontare l’argomento con il dovuto senso di responsabilità. Quello per cui oggi diciamo grazie al governo Meloni che, per garantire la continuità di lavoro nello stabilimento genovese, ha dato mandato ai commissari di acquistare sul mercato i coils necessari, operazione che sappiamo essere complessa anche per le tempistiche di reperimento, oltre ad aver stanziato risorse a copertura della cassa integrazione e per il mantenimento ‘in caldo’ degli altiforni in attesa, tra cinque giorni, dell’esito della Cassazione”. Così Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale