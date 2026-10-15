Genova. “Lo stabilimento non chiude e non cessa la produzione“. La garanzia nero su bianco che pretendevano i lavoratori ex Ilva di Cornigliano è arrivata dopo le 20 di mercoledì in un comunicato dei commissari di Acciaierie d’Italia ai sindacati che di fatto annulla l’annuncio della “serrata temporanea” entro il 15 novembre. Per chi è rimasto tre giorni in strada, arrivando al gesto estremo di occupare la prefettura per accelerare le risposte fino a quel momento solo verbali, è la vittoria di una battaglia. Ma l’impressione è che la “guerra” per salvare la siderurgia a Genova sia ancora lunga e dall’esito incerto.

Quello che i commissari hanno sottoscritto, dando seguito alle dichiarazioni del ministro Urso alla Camera (che i leader degli operai ritenevano del tutto insufficienti), è l’impegno a finalizzare “entro circa dieci giorni” accordi con partner industriali per assicurare allo stabilimento “una fornitura di 35mila tonnellate mensili di coils“, di cui 25mila per zincato e decapato e 10mila per la banda stagnata. Questo significa che da dicembre, dopo una sospensione tecnica di alcune settimane, lo stabilimento di Cornigliano lavorerà “per conto terzi”, mentre finora trasformava l’acciaio prodotto a Taranto in materiali da vendere direttamente sul mercato. Inoltre, a partire dall’11 gennaio 2027 dovrebbe essere richiamato ulteriore personale dalla cassa integrazione. In linea teorica non è indicata una data di scadenza, ma è chiaro che questo sarà un regime temporaneo.

Il primo passaggio sarà la decisione della Cassazione sullo spegnimento dell’area a caldo di Taranto ordinato a più riprese dalla Corte d’appello di Milano in merito al ricorso dei Genitori Tarantini. L’ipotesi che l’ultimo grado di giudizio possa “smentire clamorosamente” la fermata dell’altoforno, per usare le parole del ministro Urso, è alimentata dal parere non vincolante del procuratore generale secondo cui l’autorizzazione integrata ambientale del 2025 non sarebbe illegittima, i pericoli per l’ambiente e la salute sarebbero “presunti” sulla base di dati non aggiornati e nemmeno la dispersione di amianto sarebbe accertata. L’udienza è fissata per il 20 ottobre e, se davvero si dovesse assistere al ribaltone, si potrebbe tornare alla situazione precedente, con Genova e Novi Ligure nuovamente dipendenti dalla produzione della “casa madre”.

Dopodiché, in funzione degli sviluppi giudiziari, si dovrà attendere l’esito della gara per la vendita dell’ex Ilva il cui bando è stato prorogato al 9 novembre. In questo scenario di grande incertezza, le offerte sul tavolo sarebbero ancora tre: il colosso indiano Jindal, la cordata italiana a guida Federacciai (solo per gli impianti non coinvolti dall’ordinanza di Milano) e la proposta esplorativa di CE Industries. In ogni caso, secondo quanto ha riferito Urso durante il question time, nessun soggetto sarebbe in corsa per lo “spezzatino”, cioè l’acquisizione dei soli impianti del Nord separata da Taranto. Da capire anche quale sarà (se ci sarà) il ruolo dello Stato, che una fetta significativa del mondo politico e sindacale vorrebbe preponderante per evitare che si ripeta l’esperienza ArcelorMittal.

Il futuro dello stabilimento di Genova resta incerto, anche se la svolta arrivata mercoledì sera su pressing dei lavoratori ufficializza quanto si diceva da anni: le linee di zincatura e stagnatura di Cornigliano, che lavorano tutte “a freddo” da oltre vent’anni e restituiscono un prodotto ad alto valore aggiunto con enormi margini di espansione sul mercato, possono funzionare con acciaio di qualsiasi provenienza, anche se la logica industriale imporrebbe sempre il ciclo integrato per poter riutilizzare anche gli scarti di lavorazione. Ed è anche per questo che, nel piano di decarbonizzazione presentato in origine dal governo, si prevedeva pure qui la costruzione di un forno elettrico, ipotesi osteggiata da molti cittadini ma accolta con favore dalle amministrazioni locali, salvo poi finire relegata sullo sfondo.

A parte le questioni tecniche, sarà decisivo il piano industriale dei soggetti che rileveranno l’ex Ilva. A Cornigliano oggi ci sono 985 lavoratori, più quelli in cassa integrazione permanente, ma l’organico potrebbe aumentare di diverse centinaia se gli impianti esistenti funzionassero a pieno regime (cioè per 1,5 milioni di tonnellate all’anno, oggi saturati appena al 20%), con ulteriori prospettive di crescita in caso di investimenti per aumentare la capacità produttiva.

A valle di queste considerazioni si dovrà riprendere il ragionamento sulle aree, oltre un milione di metri quadrati vincolati alla siderurgia dall’accordo di programma del 2005. Accordo che, alla prova dei fatti, non è stato mai rispettato per i livelli occupazionali che avrebbe dovuto garantire (almeno 2mila addetti diretti) in cambio di una garanzia sine die sull’utilizzo di uno spazio pregiatissimo in ambito portuale. Com’è noto sono numerosi gli appetiti di svariati operatori economici, dalla logistica all’industria passando per la cantieristica navale, che negli ultimi anni hanno fatto pressione sulla politica per mettere le mani su Cornigliano. Una partita ancora apertissima.

La Rsu: “La lotta di Taranto è anche nostra, nessuno si salva da solo”

“La vertenza Ilva non è di Taranto o di Genova. È la vertenza di tutta la siderurgia italiana – si legge intanto in un comunicato della Rsu diffuso in mattinata -. Quanto sta accadendo a Taranto ci riguarda tutti. La serrata degli impianti, il ricatto della cassa integrazione a zero ore e il silenzio assordante sulle prospettive industriali sono un attacco a più di 15mila famiglie che da anni chiedono solo di lavorare con dignità. Da Genova diciamo chiaro: non staremo a guardare. La lotta dei colleghi di Taranto è la nostra lotta. Non accettiamo che il futuro del più grande gruppo siderurgico del Paese si decida con le chiusure e i sussidi. Vogliamo un piano industriale vero, vogliamo lavoro, non assistenza. Chiediamo al Governo di affiancare e gestire insieme al nuovo acquirente un piano industriale credibile e sostenibile, che preveda investimenti immediati nella decarbonizzazione: costruzione di forni elettrici e impianti Dri. È l’unica strada per garantire un futuro produttivo e occupazionale a tutti i siti, da Taranto a Genova. Per questo la Rsu di Genova sostiene con forza la mobilitazione di Taranto e invita tutti i lavoratori dei siti del Nord a stringersi in un’unica, grande vertenza nazionale. Da Genova a Taranto, nessuno si salva da solo. O ci salviamo tutti o non si salva nessuno“.

I commenti del giorno dopo

“Ieri sera è stato raggiunto un risultato importante ma non basta: servono certezze per il futuro produttivo ed occupazionale per l’ex Ilva” così Alessandro Pagano, segretario generale della Camera del Lavoro di Genova in merito al comunicato dei commissari di acciaierie d’Italia arrivato in Prefettura nella serata di ieri -. La nota certifica che lo stabilimento di Genova non chiude e non cessa la produzione, che le linee di zincato, decapato e banda stagnata proseguiranno la lavorazione con l’impiego delle maestranze e che gli accordi assicureranno la fornitura di coils necessaria alla produzione “Sono richieste che i lavoratori avanzano da mesi e che solo dopo tre giorni di mobilitazione si è riusciti ad ottenere – conclude Pagano – nonostante tutto ieri sera abbiamo apprezzato il documento con quello che questo significa per i lavoratori e per la città, ma ora bisogna dare continuità alla produzione di acciaio non solo per chi ci lavora ma per il futuro dello sviluppo economico del Paese”.