Genova. Nuova batosta per i lavoratori dell’ex Ilva dopo le lunghe giornate di mobilitazione a Genova, culminate – sembrava – in rassicurazioni concrete.

Nella notte i commissari di Acciaierie d’Italia hanno comunicato l’avvio della procedura per la richiesta di aumento della cassa integrazione straordinaria per un massimo di 8.622 lavoratori (dagli attuali 4.450) fino al 28 febbraio 2027, salvo proroghe.

I numeri sono preoccupanti: fino a 6.964 lavoratori in cigs a Taranto (su un totale di 7.875), 870 a Genova (su 917), 515 a Novi Ligure (su 542), 117 a Milano (su 125), 70 a Racconigi (su 72), 45 a Marghera (su 48), 23 a Paderno (su 25), 18 a Legnaro (su 20). Attualmente i dipendenti totali sono 9.626.

Alla base della richiesta dei commissari c’è il decreto della Corte d’Appello di Milano del 27 luglio, che ha ordinato la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Il 20 ottobre è fissata in Cassazione l’udienza sui ricorsi presentati da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria e Ilva in amministrazione straordinaria contro il provvedimento.

Nella comunicazione inviata al Ministero, i commissari Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli spiegano che “il non dilazionabile adempimento dell’ordine giudiziale risulta essere incompatibile, allo stato, con il layout della società“. La sospensione della produzione, aggiungono, “impone di porre in essere ed attuare tempestivamente un diverso piano operativo“.

La notizia ha colto completamente di sorpresa i lavoratori, che mercoledì scorso, dopo l’occupazione della prefettura e tre giorni di mobilitazione, avevano ricevuto nero su bianco la garanzia che “lo stabilimento non chiude e non cessa la produzione”, scritta in un comunicato con cui i commissari di Acciaierie d’Italia di fatto annullavano l’annuncio della “serrata temporanea” entro il 15 novembre.

“Lunedì saremo tutti davanti ai cancelli – è stata l’immediata reazione di Armando Palombo, Rsu Fiom – Questo è un insulto alla città. Questa lettera contraddice e smentisce quella inviata e firmata mercoledì scorso dagli stessi commissari. Da ieri decorrono i 25 giorni per legge e poi partirà la cassa integrazione, ma al di là di quando scattano il problema è il messaggio, pochi giorni prima del vertice coi sindacati convocato il 27 ottobre a Palazzo Chigi. È una gestione schizofrenica. O arriva una smentita entro lunedì oppure noi ripartiamo, sicuramente più esasperati di prima. È una bomba atomica. Sembra quasi fatto apposta per danneggiare l’azienda, perché se fossi un cliente che deve comprare la latta da Acciaierie d’Italia me ne guarderei bene”.

“Una procedura per la richiesta di aumento di cassa integrazione che coinvolgerebbe quasi la totalità dei lavoratori dello stabilimento genovese – ricordano Fim e Fiom in una nota –

A firmarla sono gli stessi commissari che mercoledì scorso avevano garantito continuità lavorativa per il sito genovese.

Siamo di fronte ad un atteggiamento schizofrenico, irresponsabile e codardo, che non tiene conto di quanto definito nei giorni scorsi, conquistato con la lotta. Un autentico insulto ai lavoratori e a tutta la città di Genova, alle istituzioni, al comune, alla regione, alla curia, a tutte le forze politiche, che si sono strette attorno al lavoro e alla fabbrica. I sindacati e i lavoratori non possono accettarlo. Per questo lunedì mattina i siderurgici genovesi si troveranno davanti ai cancelli della fabbrica per decidere cosa fare”.

La richiesta avanzata nella notte prevede di innalzare da 4.450 a 8.622 il numero massimo di lavoratori potenzialmente interessati dalla Cigs. Altri 1.004 dipendenti resteranno in servizio per garantire la custodia degli asset, gli obblighi amministrativi e ambientali e le attività necessarie alla continuità operativa. Dal 9 ottobre, si legge nella comunicazione, la sospensione degli impianti funzionali alla produzione di bramme e coils ha determinato “l’improcrastinabile necessità della rimodulazione degli assetti aziendali”, con ricadute progressive sulle lavorazioni negli altri stabilimenti del gruppo. Acciaierie d’Italia ha inoltre revocato gli ordini di approvvigionamento delle materie prime non più compatibili con il fermo produttivo, anche per salvaguardare l’equilibrio economico della gestione.

Gli impianti sono stati posti in condizione di “riscaldo”, per evitarne il deterioramento e consentire una ripresa qualora venissero meno gli impedimenti giudiziari. L’obiettivo dichiarato dai commissari è garantire la sostenibilità della società durante la procedura di cessione degli asset produttivi, attraverso una “drastica riduzione dei costi”. La sospensione del personale sarà definita in base alle esigenze tecnico-produttive. I commissari hanno chiesto al Ministero l’avvio urgente dell’esame congiunto con i sindacati.

Silvia Salis: “La dignità dei lavoratori genovesi non si calpesta”

“Le parole hanno un valore e la dignità dei lavoratori genovesi non si calpesta. Ho ringraziato per prima il governo e la struttura commissariale quando sono state prospettate soluzioni e garanzie per la nostra città e per il nostro comparto industriale. L’ho fatto con spirito istituzionale e di collaborazione, perché Genova vuole credere alle soluzioni ed è pronta a fare la propria parte. Ma non è tollerabile che gli impegni assunti durino soltanto qualche ora. I lavoratori, le famiglie e un’intera città non possono essere presi in giro con annunci e garanzie che paiono scritti sulla sabbia, fatti al solo scopo di frenare le proteste per poi essere smentiti nel giro di pochissimo tempo. Alle promesse va dato un seguito concreto”.

È il commento della sindaca di Genova, Silvia Salis, dopo l’annuncio: “Quanto accaduto con la procedura inviata dai commissari di Acciaierie d’Italia in A.S. — che smentisce drammaticamente le rassicurazioni di pochi giorni fa sulla continuità lavorativa — rappresenta un segnale grave e inaccettabile nei confronti dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e di tutte le istituzioni genovesi che compattamente hanno difeso e continuano a difendere il lavoro. Ci aspettiamo immediati chiarimenti dai commissari e dal governo”.

“Quanto sta accadendo sulla vertenza ex Ilva è drammaticamente simile alla situazione che stanno subendo i lavoratori di Ericsson, per cui la multinazionale sembra essersi rimangiata il percorso annunciato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’incontro con i vertici aziendali – conclude Salis – Da troppo tempo si rincorrono promesse di tenuta industriale ed esuberi che rischiano di svuotare le competenze tecnologiche della nostra città. Non possiamo permettere che la narrazione per il nostro tessuto industriale sia quella del costante ridimensionamento mascherato da temporanee rassicurazioni. Se le istituzioni nazionali e le aziende pensano di poter gestire Genova con l’incertezza e con mezze verità, sappiano che troveranno questa amministrazione al fianco dei lavoratori, con determinazione e fermezza. Pretendiamo chiarezza e il rispetto di quanto promesso”.

“Oggi abbiamo capito perché il ministro Urso si è tenuto lontano da Genova nonostante lo avessimo invitato a partecipare ai presidi Ilva ed Ericsson: stavano apparecchiando l’ennesimo tradimento ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori – è il commento dei capigruppo M5S al Senato, in Regione e in Comune a Genova Luca Pirondini, Stefano Giordano e Marco Mes – Purtroppo avevamo ragione ad accogliere sì con soddisfazione la firma dell’accordo sui coils, confidando negli impegni sulla continuità produttiva e occupazionale, ma allo stesso tempo con prudenza. L’accordo è durato a malapena tre giorni. Oggi, la procedura per l’aumento della cassa integrazione che rischia di coinvolgere quasi tutti i lavoratori di Cornigliano, infatti, smentisce clamorosamente quelle rassicurazioni: l’accordo piazzato come soluzione si sta rivelando, nei fatti, una promessa senza garanzie. È uno schiaffo a un’intera città. Saremo nuovamente al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori: pretendiamo che la Regione si mobiliti per tutelare migliaia di famiglie la cui sopravvivenza dipende dall’ex Ilva”.

“Riteniamo del tutto inaccettabile che siano i lavoratori, le comunità dei territori coinvolti e le istituzioni locali a pagare il prezzo di una crisi che avrebbe richiesto da tempo interventi concreti, investimenti strutturali e una chiara prospettiva industriale – è il commento d iGiorgia Parodi (coportavoce provinciale di Europa Verde Genova – AVS) e Simona Cosso (segretaria provinciale Sinistra Italiana Genova – AVS) – L’assenza di una politica industriale efficace continua a produrre effetti devastanti sull’occupazione e sul tessuto produttivo del Paese. Questa situazione non riguarda soltanto l’ex Ilva, ma si ripropone drammaticamente in numerose vertenze che interessano le principali realtà produttive nazionali”.