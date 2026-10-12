Genova. “C’è un’apertura per costruire un piano specifico per Genova” che potrebbe essere “reso pubblico nei prossimi due o tre giorni“. È la novità portata dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci mentre va in scena la protesta degli operai ex Ilva che lunedì mattina hanno trasformato in una tendopoli la piazza davanti alla prefettura. Obiettivo dichiarato: scongiurare la chiusura della fabbrica di Cornigliano e non muoversi finché non arriveranno opportune garanzie.

La prima notte in strada si prepara cercando di farsi coraggio a vicenda con un barbecue proletario, così è stato lanciato dalla Fiom: la fila attorno alle griglie, il profumo delle salsicce che invade il “salotto buono” della città e la musica diffusa tra i palazzi di via Roma. E proprio dalla capitale si attendono notizie, con lo spauracchio del “punto di non ritorno” del prossimo del prossimo 15 novembre, data stabilita dai commissari per lo stop alla produzione.

Dopo il lungo corteo partito all’alba dai cancelli dello stabilimento che ha attraversato Cornigliano, Sampierdarena, San Teodoro e Caricamento raccogliendo l’applauso dei cittadini, il sostegno degli studenti in mobilitazione, la rabbia dei metalmeccanici si è “accampata” nel cuore di Genova. Tavolini, sedie e tende da campeggio per affrontare i prossimi giorni di mobilitazione. A oltranza.

Trattative in corso per evitare lo stop di Cornigliano

Nel frattempo la giornata è trascorsa con continui contatti sottotraccia tra le istituzioni locali, il governo e i commissari dell’ex Ilva. Già in pomeriggio si era diffusa la voce che uno spiraglio per far arrivare i rotoli di acciaio, unico modo per continuare la produzione negli impianti a freddo del Nord Italia, si fosse effettivamente aperto. “I sindacati nazionali – spiega Bucci – sono al corrente di questo, hanno avuto un incontro specifico con il ministero delle Imprese e del Made in Italy e quindi sono fiducioso” che sarà comunicata “una previsione di piano per consentire a Genova di continuare il lavoro. Questo è l’obiettivo di tutti, le cose si sono mosse”.

Il tema non è solo trovare le risorse economiche per comprare la materia prima che finora l’ex Ilva è stata in grado di produrre in casa propria a Taranto. “Quel che ci vuole – prosegue il governatore ligure – è l’impegno nel fare un’attività di questo tipo senza urtare le fasi di gara e senza urtare nessuna legge europea“, cioè quella sugli aiuti di Stato. “Però io, dalle discussioni che ho avuto finora, penso che ci possa essere un piano che verrà partorito nei prossimi giorni, che sarà la soluzione per Genova”.

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Ex Ilva, assemblea e protesta contro la chiusura annunciata: le immagini

“Ovviamente sono annunci positivi, vuol dire che c’è qualcuno che ci sta ascoltando, però questo deve essere poi messo nero su bianco con numeri, date e tonnellaggi – commenta Armando Palombo, Rsu Fiom e leader della protesta -. Se fosse così, vuol dire che i numeri della cassa integrazione saranno adeguati alla produzione che c’è e che forse ci sarà, vedremo”. Quello che serve per sciogliere il blocco a oltranza è un piano “che non sia una fermata il 15 novembre, tutti in cassa e poi si vedrà, ma periodi di stop&go con un tonnellaggio che possa garantire la tenuta degli impianti a freddo di Genova e Novi, quindi della latta, dello zincato, della banda stagnata e cromata”.

Martedì alle 9.30 è atteso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in visita a Genova per partecipare al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. “Abbiamo fatto una richiesta per incontrarlo, sapendo che non è il ministero di competenza e che non può risolvere i nostri problemi – conferma Palombo – però vogliamo manifestare queste preoccupazioni a un ministero importante della Repubblica italiana. Vediamo se il lavoro che stanno facendo gli enti preposti arriva al risultato”.

La solidarietà della città

Una mobilitazione corale che ha unito mondo del lavoro, politica e società civile. In mattinata si sono presentati ai cancelli il presidente della Regione Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis, al fianco di parlamentari e consiglieri regionali di ogni schieramento. Lungo il percorso e in piazza si sono uniti ai metalmeccanici anche i delegati Ericsson, in questo giorni mobilitati per la loro vertenza, le tute blu del territorio e le delegazioni dei portuali della Compagnia Unica e del Calp. Nel pomeriggio, una delegazione Fiom guidata da Armando Palombo è stata invitata a prendere la parola al Ducale durante le celebrazioni del 12 ottobre, portando la voce della fabbrica davanti al ministro del Turismo Gianmarco Mazzi: “Vogliamo solo lavorare, gli impianti di Genova non hanno blocchi giudiziari e il mercato richiede i nostri prodotti. Non pagheremo per errori non nostri”.

La notte in piazza Corvetto e l’incognita Piantedosi

Arrivata la sera, il presidio si è trasformato nel barbecue proletario, un momento di condivisione aperto a tutta la cittadinanza tra cibo, musica e assemblea permanente. Un’occupazione che continua inevitabilmente a bloccare via Roma e a paralizzare lo snodo di piazza Corvetto, con pesanti ripercussioni e deviazioni per il traffico e le linee del trasporto pubblico. Il traffico del pomeriggio è scemato con l’arrivo della sera, ma sicuramente nella mattinata di martedì i disagi sono assicurati per la viabilità del centro.

Un martedì che si preannuncia altrettanto movimentato: in prefettura è infatti atteso l’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per un comitato sull’ordine pubblico dedicato al centro storico. Ad accoglierlo, a pochi metri dall’ingresso, troverà il muro compatto delle tute blu dell’ex Ilva.