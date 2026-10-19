Ex Ilva, i lavoratori dell’aeroporto di Genova solidali con gli operai

Genova. Durante l’occupazione dell’aeroporto di Genova da parte degli operai ex Ilva di Cornigliano i dipendenti del Cristoforo Colombo hanno espresso la loro solidarietà alla lotta.

“Le Rsa dell’Aeroporto di Genova esprimono piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori ex Ilva di Cornigliano, impegnati in una mobilitazione determinata e dignitosa contro l’ennesimo attacco ai loro diritti, al loro futuro e alla tenuta industriale della città”, si legge in una nota.

“La decisione dei commissari di aumentare la cassa integrazione, dopo gli impegni assunti nei giorni scorsi, rappresenta un insulto a Genova, ai lavoratori e alle istituzioni che hanno sostenuto la vertenza con responsabilità e unità. La vostra protesta, oggi arrivata fino all’Aeroporto, è la voce di un’intera comunità che non accetta scelte schizofreniche e irresponsabili”, proseguono i lavoratori dell’Aeroporto.

“Genova non può essere trattata come un capitolo secondario: il lavoro, la produzione e la dignità non si sospendono con una lettera notturna. Come RSA del trasporto aereo, sappiamo cosa significa difendere l’occupazione, la sicurezza e la continuità produttiva. Per questo siamo al vostro fianco: nella difesa dello stabilimento, del lavoro, della città e del futuro industriale di Genova”, concludono.