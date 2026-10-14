Genova. Dopo tre giorni di lotta, con due notti in tenda e l’occupazione della prefettura questo pomeriggio, è arrivata la garanzia scritta che l’ex Ilva di Genova non chiuderà a novembre. E dunque termina la mobilitazione dei lavoratori.

“Lo stabilimento non chiude e non cessa la produzione – si legge nel comunicato firmato dai commissari -. Le linee di zincato, decapato e banda stagnata proseguono la lavorazione, con l’impiego delle maestranze, fino a fine novembre 2026. Parallelamente, sul modello di Taranto, i Commissari conducono trattative avanzate con operatori esterni per accordi commerciali, anche di laminazione conto terzi, a sostegno delle stesse linee. La finalizzazione è prevista entro circa dieci giorni. Gli accordi assicureranno allo stabilimento una fornitura di 35mila tonnellate mensili di coils (25mila per zincato e decapato e 10mila per banda stagnata), con il richiamo del personale necessario a partire dall’11 gennaio 2027.

“Tra l’esaurimento dei coils oggi disponibili, a fine novembre, e l’avvio della laminazione conto terzi vi sarà quindi soltanto una sospensione tecnica temporanea di alcune settimane, e del tutto analoga a quella prevista per Taranto nel periodo delle festività. Non si tratta di una chiusura, né di una cessazione dell’attività: al termine di questa breve pausa le linee di Genova riprenderanno regolarmente a produrre”, si legge ancora.

Un accordo, quindi, che se da un lato permetterebbe all’impianto genovese di continuare la sua attività, di fatto sancirebbe la divisione delle strade dei siti di Taranto e di Genova, destinati quindi a vivere una vita e un destino non più condiviso. Una pagina della metallurgia italiana che quindi, comunque, si chiude.

Una via già in parte paventata nei mesi precedenti e tratteggiata anche dal decreto approvato ieri sera a Roma, con il quale il governo ha, da un lato, imposto il mantenimento in prerescaldo degli altoforni pugliesi in attesa della pronuncia della Cassazione, preparando però anche il terreno per la dismissione, con misure per sostenere l’impiego dei cassintegrati di Acciaierie d’Italia in lavori di pubblica utilità, attraverso convenzioni con le amministrazioni pubbliche, l’esonero dai contributi per le aziende che assumono lavoratori di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Stabilito anche un incentivo di 20mila euro per ogni assunzione, erogato in due tranche per queste aziende.

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Crisi ex Ilva, i lavoratori occupano la prefettura

“Sono stati tre giorni di lotta intensi, tutti i lavoratori hanno capito la gravità del rischio che da novembre potessero essere messi tutti in cassa integrazione a zero ore. Questo scenario catastrofico è momentaneamente sventato, risolto -. ha detto Armando Palombo, delegato della Fiom nello stabilimento e leader della protesta -. Ci siamo riusciti anche forzando, dopo mezz’ora è stata convocata una riunione a livello nazionale tra i commissari e i sindacati nazionali, è uscito il testo e ora hanno messo le firme che ci vanno momentaneamente bene. Domani si torna a lavorare“.

“Questo è un passo, perché noi dobbiamo aver ben preciso e ben presente che il 20 ottobre si dovrà pronunciare la Cassazione per la chiusura dell’area caldo di Taranto – ha aggiunto Nicola Appice, delegato della Fim Cisl – e comunque non è una buona notizia se chiude l’area caldo di Taranto. E noi siamo coi nostri compagni, amici e colleghi di Taranto che domani proseguono lo sciopero. Non possiamo dimenticare che c’è una vendita in corso, l’8 novembre dovremmo avere le prime informazioni e questo è un altro punto fondamentale. Quindi, gioiamo della giornata, della vittoria e di quello che abbiamo ottenuto, perché è una grandissima vittoria. Ma ricordiamo che, purtroppo, la vertenza non è ancora terminata“.

Salis: “Merito della lotta dei lavoratori, partita ancora lunga”

“Accogliamo con soddisfazione l’impegno del governo e dei commissari a garantire la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti ex Ilva, che consente alle lavoratrici e ai lavoratori di sospendere la mobilitazione di questi giorni. Lo stabilimento di Cornigliano non chiude e continuerà a produrre: è un grande risultato, merito della lotta, della determinazione, della compattezza e della dignità dimostrate ancora una volta dagli operai“.

Lo dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis, a seguito della comunicazione dei commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. “Tuttavia – ricorda la sindaca – siamo ancora lontani dalla fine di una partita che dura da troppo, troppo tempo e che ha già chiesto un prezzo altissimo ai lavoratori e al tessuto industriale. Il documento di oggi rappresenta un passo avanti importante per garantire la continuità produttiva, ma questo percorso deve portare al più presto alla conclusione della vendita dell’ex Ilva, alla certezza assoluta dei posti di lavoro, alla tutela integrale del salario e a un reale rilancio industriale dello stabilimento di Cornigliano e di tutto il comparto siderurgico del Paese, in maniera pienamente sostenibile. Genova e l’amministrazione comunale non abbassano la guardia – conclude Salis – continueremo a rimanere al fianco dei lavoratori, vigili e intransigenti, fino a quando il futuro produttivo e occupazionale della nostra città non sarà definitivamente messo in sicurezza2.

La cronaca della terza giornata di lotta

Il terzo giorno di protesta è iniziato poco prima delle nove con un corteo partito da piazza Corvetto, che si è fermato prima a Brignole e poi in viale Duca d’Aosta, dove è stato raggiunto per aggiornamenti dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Alle 11.30 il corteo, dopo avere percorso via XX Settembre, è arrivato in piazza De Ferrari, dove poco dopo è giunta anche la sindaca di Genova Silvia Salis. Da lì i lavoratori sono tornati davanti alla Prefettura e hanno dato fuoco ad alcuni bancali in attesa di conferme ufficiali sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova.

I lavoratori ex Ilva dormono in tenda davanti alla prefettura ormai da lunedì: “Tanto lavoro è stato fatto. Le prefetture, i commissari, i ministri, il governo stanno approntando delle soluzioni, quindi c’è un lavoro in corso importante che potrebbe portare una soluzione – ha detto Palombo in mattinata – Se avessero i tempi di chi lavora, l’avrebbero già fatto. Il problema è che i tempi dell’istruzione dei ministeri hanno una orologio loro e quindi magari quello che possono fare alla mattina la rimandano di due o tre giorni. Noi non abbiamo tempo di aspettare. L’abbiamo detto ieri tutti insieme, abbiamo avuto la vicinanza e forse di più del Comune di Genova, della Regione Liguria, di tutti i parlamentari liguri, di tutti coloro, di tutti i colori della Curia, quindi segnali importantissimi. Ci danno tutti ragione, però non ci basta: alla ragione bisogna che si sbrighino a mettere nero su bianco quello che abbiamo richiesto”.

Poi la svolta di “carattere”: poco prima delle 16 una cinquantina di lavoratori è entrata nel palazzo che affaccia su largo Lanfranco ed è salita al primo piano, da dove sono partiti cori e applausi. Alcuni si sono seduti per terra davanti agli uffici, con un messaggio chiaro: “Non ce ne andiamo se non abbiamo risposte. ”.

“Stanotte si dorme qui dentro, per noi la prefettura è nostra e quindi dormiamo qua dentro. Noi abbiamo i tempi scanditi da un cartellino, non possiamo aspettare i tempi della politica. È per questo che siamo qui”, ha detto al megafono Armando Palombo della rsu Fiom Cgil, tra applausi e caschetti sbattuti a terra. Poco prima delle 17.00 una delegazione è scesa al piano terra per incontrare la prefetta Cinzia Torraco.

Nel frattempo è stata convocata alle 18.00 una riunione coi sindacati nazionali dei metalmeccanici e i commissari di Acciaierie d’Italia. “Aspettiamo qua e valutiamo cosa fare nei prossimi minuti – ha detto Palombo dopo oltre un’ora di confronto con la prefetta -. È chiaro che per avere un incontro bisogna fare queste cose in questo Paese”.

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Ex Ilva, le immagini della protesta del 14 ottobre

Ex Ilva, i tre giorni di protesta

Martedì sera la presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, qualche ora dopo le parole rassicuranti del ministro Matteo Piantedosi, sembrava presagire la svolta decisiva per la vertenza ex Ilva, ma la buona notizia in serata non è arrivata.

Proprio Bucci aveva detto ieri: “Si sta lavorando sia a livello governativo sia a livello di team con i sindacati nazionali per consentire l’approvvigionamento”. Si tratta di rotoli d’acciaio che lo stabilimento di Cornigliano lavorerebbe per conto terzi. È probabile che questo documento possa arrivare oggi, trapelava ieri sera.

Palombo era stato chiaro: “Abbiamo condiviso l’idea che bisogna superare quella lettera che dal 15 novembre che mette in fermo gli stabilimenti del Nord. Tutti ci danno ragione, però vogliamo degli atti formali scritti, perché poi anche la nostra pazienza ha un limite”.

Nella mattinata del 13 ottobre una delegazione aveva incontrato in prefettura il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a Genova per il comitato provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica e gli aveva consegnato una lettera con alcune proposte. Dal vertice erano emerse indicazioni positive sull’esistenza di una soluzione per evitare lo stop della produzione a Cornigliano. “Noi siamo interessati al salvataggio complessivo della filiera dell’acciaio in Italia – aveva dichiarato Piantedosi – ma vedremo di non penalizzare la città mentre si risolve il problema complessivo”.

Nel pomeriggio l’arcivescovo di Genova Marco Tasca aveva raggiunto il presidio permanente. “Una soluzione c’è, ma sono un po’ lenti”, gli ha spiegato Palombo in un breve colloquio. Poi il religioso, con qualche colorita espressione veneta, ha incoraggiato gli operai a proseguire la mobilitazione e ha commentato: “Non è una cosa nuova che la Chiesa di Genova stia dalla parte del lavoro, è uno stile di vita“.

E dopo il barbecue proletario organizzato lunedì sera davanti alla prefettura, l’associazione Valori Alpini di Oregina ha deciso di sostenere la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva portando 80 porzioni di pasta agli operai. Sono state consegnate direttamente dai volontari, alcuni con le tipiche penne nere. Poco dopo lo stesso Bucci ha portato un vassoio di dolci prodotti dalla pasticceria gestita dalla famiglia della moglie Laura Sansebastiano.