Ex Ilva, a rischio oltre 100 dipendenti di ristorazione e pulizie industriali. Cgil: “Appalti non restino invisibili”

Genova. Sono un centinaio i lavoratori e le lavoratrici dell’indotto ex Ilva impiegati nella ristorazione e nelle pulizie civili e industriali che rischiano il posto di lavoro.

“Solo a Genova superiamo ampiamente il centinaio di lavoratori coinvolti negli appalti – dichiara Nicola Poli Segretario Generale della Filcams CGIL di Genova “solo tra mensa e pulizie contiamo una cinquantina di lavoratrici, prevalentemente a part-time, cui si aggiungono la manutenzione industriale e altri servizi”.

Una situazione drammatica che mette a rischio lavoro e reddito “Il decreto per la Cassa Integrazione Straordinaria che riguarda l’ex Ilva parrebbe escludere queste lavoratrici dagli ammortizzatori sociali. Se ciò dovesse accadere, sarebbe un fatto di una gravità inaudita in un contesto che è già un oceano di rabbia e disperazione e anche per questo oggi sono scese in manifestazione insieme ai dipendenti dell’acciaieria” conclude Poli.