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60 anni

Euroflora, la Galleria dei Ricordi conquista il pubblico aspettando l’edizione 2028

Lunedì il convegno col sottosegretario La Pietra, alle 18 il lancio del bando per la prossima kermesse a Genova

Generico ottobre 2026

Genova. Tra foto, progetti, memorabilia e un’accurata selezione di pagine dedicate a Euroflora provenienti dall’Archivio curato dalla Fondazione Il Secolo XIX, sono stati numerosi i visitatori della “Galleria dei Ricordi” allestita  nel Foyer della Sala Grecale del Centro Congressi dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, in occasione del 60esimo anniversario di Euroflora.

Pubblico catturato dalle immagini storiche ma anche dalle foto provenienti dagli album di famiglia e inviate alla redazione del Secolo e proiettate in mostra, e dal video realizzato con il contributo di Rai Teche: spezzoni d’epoca e voci indimenticabili come quella di Alfredo Provenzali.

Le celebrazioni si concluderanno domani a partire dalle 10 con il convegno, riservato agli addetti ai lavori, “Radici nel futuro: 60 anni di Euroflora per la nuova visione urbana” che vedrà la partecipazione  tra gli altri – del sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra.

Alle 17 la consegna dei riconoscimenti speciali e alle 18 il lancio del bando per l’edizione 2028.

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