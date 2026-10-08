Euroflora 2028, un concorso internazionale per la progettazione. Dal 10 al 12 ottobre gli eventi per i 60 anni della kermesse

Genova. Sarà lanciato lunedì 12 ottobre alle 18, in occasione della giornata di studi “”Radici nel futuro: 60 anni di Euroflora per la nuova visione urbana” il bando per la progettazione della quattordicesima edizione della kermesse. Un bando di internazionale per arrivare ad avere le migliori idee per Euroflora 2028.

È uno dei momenti chiave della tre giorni dedicata alla storia della floralie e che vedrà diversi appuntamenti celebrativi al Porto Antico di Genova. Sabato 10 e domenica 11 ottobre la “Galleria dei Ricordi” aperta al pubblico, lunedì 12 ottobre “Radici nel futuro: 60 anni di Euroflora per la nuova visione urbana” il convegno internazionale e scientifico. In questo frangente si parlerà anche di florovivaismo come infrastruttura vitale e strategica per combattere il cambiamento climatico.

Il programma è stato presentato oggi dal presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando, dalla sindaca di Genova Silvia Salis, dall’assessore all’agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana e dalla direttrice generale della Fondazione Secolo XIX Barbara Grosso, introdotti dal presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio nella Sala Dorata di Palazzo Tobia Pallavicino.

Nata a Genova nel 1966 dall’intuizione di Carlo Pastorino e Giuseppino Roberto, rispettivamente presidente e segretario generale della Fiera di Genova, guidata oggi da Porto Antico di Genova spa con il fondamentale sostegno delle istituzioni locali e nazionali e l’adesione entusiastica dei florovivaisti liguri, Euroflora ha attraversato tredici edizioni attraendo oltre sei milioni di visitatori e quasi 7.500 espositori da tutto il mondo.

La sua storia è stata segnata dalle visite di illustri personalità – dai Principi Ranieri e Grace di Monaco al Principe Alberto, da Marella Agnelli a ben tre Presidenti della Repubblica: Sandro Pertini, Francesco Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro – oltre che dal contributo dei più grandi pionieri e maestri del settore, tra cui Silvina Donvito, Luigi Viacava, Antonella Matacera, Marco Lavarello, Giannino Robiglio, Annalisa Maniglio Calcagno, Ettore Zauli e Arturo Croci. Le iniziative presentate oggi segnano il punto di partenza verso la quattordicesima edizione del 2028.

Nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 18, i Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova accoglieranno gratuitamente il pubblico nella “Galleria dei Ricordi”. I visitatori potranno immergersi tra i memorabilia della rassegna: dai libri storici alle pubblicazioni, dai cataloghi ai gadget d’epoca che hanno accompagnato le varie edizioni. Un video, realizzato grazie alla collaborazione con Rai Teche, ripercorrerà con immagini e voci una storia creata dal lavoro instancabile di migliaia e miglia di florovivaisti. Il percorso offrirà poi un flash sulle tavole di progetto d’autore delle tredici edizioni, testimoniando l’evoluzione dell’architettura del paesaggio: dai maestosi allestimenti storici in Fiera fino all’esperienza immersiva dei Parchi di Nervi e al ritorno nel nuovo Waterfront di Levante disegnato da Renzo Piano.

Lunedi 12 ottobre, la Sala Grecale del Centro Congressi ospiterà il convegno internazionale “Radici nel futuro: 60 anni di Euroflora per la nuova visione urbana”. I lavori della mattinata saranno improntati a “L’eredità e la visione”, a sottolineare il ruolo di Euroflora in tema di bellezza e innovazione, i lavori del pomeriggio “Scienza, clima e futuro” avranno come focus i dati scientifici sui benefici del verde e le nuove tecnologie. Dopo l’introduzione del presidente Mauro Ferrando, l’incontro si aprirà con i saluti delle autorità: la Sindaca di Genova Silvia Salis, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana e il Presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio. A seguire l’intervento di Pieter Tobaert, direttore generale di Floraliën Ghent, le più antiche d’Europa, cui Genova è legata da uno strettissimo rapporto di amicizia e collaborazione.

Si entrerà poi nel vivo con l’intervento dell’agronoma paesaggista Laura Gatti sull’evoluzione botanica per la salute delle città e con la tavola rotonda “Rigenerazione urbana: il Verde che cura” con un panel di esperti e amministratori che discuteranno sulla funzione sociale e antidegrado di parchi e giardini”. La mattinata si concluderà con il fondamentale contributo di Tim Briercliffe, Segretario generale dell’AIPH- International Association of Horticultural Producers. AIPH sta promuovendo una profonda metamorfosi delle floralies e delle Expo tematiche mondiali: non più semplici esposizioni estetiche, ma catalizzatori di idee in cui il verde si trasforma in infrastruttura vitale per la sopravvivenza e la salute delle città.

Nel pomeriggio di grande interesse saranno gli approfondimenti scientifici su Nature-Based Solutions, modelli di “Città Spugna” per la mitigazione delle isole di calore, gestione idrica e innovazione, sul Florovivaismo 4.0, con la partecipazione delle eccellenze del mondo della ricerca, curato dal Distretto Florovivaistico Ligure, e una quanto mai attuale tavola rotonda sul recente DDL florovivaismo al quale prenderanno parte il Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e del Florovivaismo Patrizio Giacomo La Pietra il vicepresidente nazionale di Confagricoltura Luca Brondello di Brondelli, il presidente ligure di CIA Stefano Roggerone, il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri.

Un’analisi della filiera florovivaistica italiana sarà illustrata da Anve. A conclusione del convegno verranno consegnati riconoscimenti speciali alle figure e agli espositori che hanno scritto la storia della rassegna, tra cui Silvio Castagno, Vincenzo Enrico e Paolo Zacchera, la Regione Campania e la Regione Liguria, Luciano Ardizzoia per le partecipazioni dei florovivaisti del Piemonte, il Comune di Genova, Ettore Zauli, Arturo Croci, Moritz Mantero ed Emanuela Tenti, ideatrice nel 1966 dello storico logo a due corolle contrapposte che ha vinto premi internazionali ed è stato stampato su francobolli di Stato. Il momento del lancio del bando per la progettazione della quattordicesima edizione è previsto per le ore 18.

“Celebrare questo importante anniversario – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Spa

Mauro Ferrando – significa evocare un’eredità straordinaria che ha portato a Genova oltre sei milioni di visitatori, capi di Stato e i più grandi maestri del florovivaismo mondiale. Il modo migliore per rendere omaggio a questa storia è continuare a fare quello che Euroflora ha sempre fatto dal 1966 ad oggi: vivere il futuro. La bellezza, che è sempre stata la nostra cifra distintiva, da sola non basta più, come afferma da tempo con grande determinazione il presidente di AIPH Leonardo Capitanio. Oggi il florovivaismo non è un semplice settore decorativo, ma un presidio strutturale e insostituibile per la sopravvivenza e il benessere dei nostri centri urbani, chiamati a fronteggiare la scarsità idrica, le bolle di calore e gli impatti del cambiamento climatico”. “Le iniziative di questi giorni – prosegue Ferrando -, e in particolare il convegno del 12 ottobre, dimostrano il ruolo guida che la nostra rassegna esercita sul panorama internazionale”.

“Credo che ogni genovese custodisca un ricordo personale o familiare di Euroflora – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – in sessant’anni questi ricordi sono passati da una generazione all’altra, diventando parte della nostra storia comune. È un legame prezioso, che accompagna una manifestazione capace di far conoscere Genova nel mondo e di portare nella nostra città milioni di visitatori nel corso della sua storia. Celebrare questo anniversario significa anche chiederci che cosa vogliamo trasmettere a chi verrà dopo di noi: il verde ha un ruolo essenziale nella qualità della vita, riguarda gli spazi in cui i bambini giocano, le occasioni per stare all’aperto, la possibilità di vivere meglio i nostri quartieri anche di fronte agli effetti del cambiamento climatico. Euroflora può aiutarci a far incontrare l’esperienza di chi coltiva e progetta il paesaggio con le scelte che le amministrazioni sono chiamate a compiere. È con questa attenzione che guardiamo al 2028, affinché dalla capacità di suscitare meraviglia nasca anche una maggiore consapevolezza del valore della natura nella vita di tutti i giorni. Ringrazio Porto Antico di Genova e tutte le realtà che contribuiscono a questo percorso e alle celebrazioni, che offriranno ai genovesi l’occasione di ritrovare una parte della propria storia e di condividerla con le nuove generazioni”.

“Sessant’anni di Euroflora raccontano una storia di eccellenza che appartiene a Genova e alla Liguria e che ha saputo conquistare nel tempo una dimensione nazionale e internazionale – commenta l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana – oggi, però, il valore della manifestazione sta anche nella capacità di guardare al futuro: il florovivaismo è un comparto strategico per la nostra economia, ma sempre più anche per la qualità e la sostenibilità delle città. Il verde è biodiversità, qualità dell’aria, gestione dell’acqua e contrasto alle isole di calore: un’infrastruttura vitale di fronte alle sfide del cambiamento climatico. In questa prospettiva, Euroflora rappresenta un importante punto di incontro tra imprese, istituzioni, ricerca e territori, capace di creare nuove connessioni e favorire una visione condivisa. Come Regione Liguria continueremo a sostenere la crescita del comparto, valorizzandone le competenze e la vocazione internazionale, e accompagnando Euroflora verso il 2028 come laboratorio internazionale di idee e soluzioni per le città del futuro”.

“In questi sessant’anni – evidenzia il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio – Euroflora e Genova sono cresciute e cambiate insieme: la Città ha saputo accogliere l’evoluzione naturale della manifestazione, accompagnandola nel suo passaggio dalla storica sede fieristica all’esperienza immersiva dei Parchi di Nervi, fino alla nuova sfida del Waterfront di Levante. Allo stesso tempo, Euroflora ha impresso un’impronta profonda nella nostra identità economica e urbana, sia come punto di riferimento internazionale negli eventi fieristici sia come vetrina mondiale per un settore fondamentale per il nostro territorio. Come Camera di Commercio, continuiamo a garantire il massimo supporto agli eventi di questa caratura cosi come alle imprese del comparto florovivaistico, un’eccellenza che trova in questa rassegna non solo un affaccio sul mondo, ma anche uno straordinario driver di innovazione, sostenibilità e sviluppo per tutto il tessuto produttivo e commerciale del nostro territorio”.

Per la direttrice generale della Fondazione Il Secolo XIX Barbara Grosso: “Il sessantesimo anniversario di Euroflora è molto più di una ricorrenza: è l’occasione per ripercorrere una storia che, dal 1966, intreccia la manifestazione alla vita di Genova e della Liguria. Per la Fondazione è stato prezioso poter collaborare alla ricerca e alla riscoperta delle fonti custodite nell’Archivio Storico della Fondazione Il Secolo XIX. Tra quelle pagine abbiamo ritrovato notizie, fotografie, volti, luoghi e ricordi che, decennio dopo decennio, hanno raccontato Euroflora e insieme hanno raccontato la nostra città. Un patrimonio straordinario che ci ha permesso di riportare alla luce frammenti di memoria, testimonianze di un tempo e immagini capaci ancora oggi di emozionare. Perché la storia di Euroflora non è soltanto la storia di una grande manifestazione florovivaistica: è una parte della storia di Genova, della sua identità, delle sue trasformazioni e dell’orgoglio dei suoi cittadini. Sessant’anni di Euroflora sono sessant’anni di memoria condivisa. E poter contribuire a ritrovare, attraverso l’Archivio Storico, le tracce di questa storia è stato per noi un privilegio e un’occasione per riscoprire quanto Euroflora sia profondamente radicata nel cuore della nostra città e di tutti noi liguri”.