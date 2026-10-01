“Naufragio Ericsson”, l’azienda conferma i licenziamenti: la protesta dei lavoratori al Salone Nautico

Genova. “Naufragio Ericsson Italia”, così è scritto su uno dei cartelli esposti dai lavoratori davanti al Salone Nautico internazionale di Genova dove sindacati e dipendenti sono arrivati, come promesso, per protestare contro i 131 licenziamenti decisi dall’azienda. I vertici del gruppo, ieri, hanno confermato la volontà di ridimensionare l’organico a Genova durante un’audizione alla Camera. Lunedì è previsto a Roma un nuovo incontro con il ministro Urso.

“Il Salone Nautico è il posto ideale – spiega Sonia Montaldo, segretaria generale Slc Cgil – perché vengono politici e noi abbiamo bisogno di grande visibilità per tenere alta l’attenzione. Abbiamo la convocazione al ministero il 5 ottobre e facciamo molto affidamento su questo. Ieri in commissione l’azienda non ha dato risposte nemmeno alle domande dei parlamentari – ha ricordato Montaldo -. La nostra unica richiesta è il ritiro della procedura che è sbagliata, ha un vizio di forma. Doveva essere data una comunicazione preventiva. E quindi va revocata senza se e senza ma. Speriamo che il ministro Urso si fermi”.

I lavoratori continueranno con la mobilitazione, il sette ottobre è previsto uno sciopero. “La nostra unica richiesta è il ritiro della procedura – continua la sindacalista – non abbiamo altre richieste alternative al momento. Oggi cercheremo di incontrare Urso. Speriamo che si fermi visto che siamo qua in presidio, daremo dei volantini, cercheremo di riscuotere, diciamo, l’attenzione delle autorità, del ministro. E non so se è prevista anche l’arrivo della presidente del consiglio, cercheremo anche la sua attenzione, ovviamente”.

Alla domanda su quale sia la reazione dopo l’annuncio alla Camera, Montaldo risponde: “Di grande sconforto e di grande demoralizzazione perché nemmeno alle domande dei parlamentari l’azienda ha risposto, e anzi ha ribadito che vuole continuare con l’intenzione di procedere ai licenziamenti”.

Riccardo Serri, segretario generale Uil Liguria aggiunge: “È inaccettabile che una multinazionale che per anni ha sfruttato il know-how del nostro territorio, le competenze dei nostri lavoratori e le risorse pubbliche, oggi decida di andarsene sbattendo la porta, trattando le persone come numeri da cancellare da un bilancio. Una multinazionale che sfrutta solo il territorio e le risorse pubbliche non merita di essere annoverata tra i nomi della grande industria che si accoglie in Italia. Non si può parlare di rilancio dell’industria ligure e nazionale se si lascia campo libero a chi vuole fare solo profitto e se ne infischia dell’aspetto sociale della vertenza”.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis, arrivati al Nautico, hanno parlato con i lavoratori.

“Non possiamo consentire che una azienda importante come Ericsson vada via da Genova – ha detto Bucci – noi vogliamo assolutamente che ci sia la conferma che rimangono qua. E oltre alla conferma che rimangono qua, vogliamo anche la conferma che se una divisione di prodotto viene cancellata, cosa che nelle aziende è assolutamente normale, deve essere rimpiazzata con un’altra divisione di prodotto”.

“Questo è solo l’ultimo di una serie di capitoli che stanno impoverendo l’azienda e la città – ha affermato Silvia Salis – è un meccanismo che abbiamo visto in tante altre grandi città, gruppi internazionali che arrivano, acquisiscono aziende, le svuotano e lasciano una voragine. questa è una vergogna, tanto più una città come questa dove le persone dove l’età media di chi lavora è alta, è chiaro che di fronte al muro dell’azienda bisogna capire come aiutare lavoratrici e lavoratori a reinserirsi, noi ci faremo garanti di questo processo, per non perdere queste competenze e per non perdere proprio queste persone, che altrimenti dovranno andare altrove”.