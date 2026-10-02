Ericsson, riunione tra parlamentari e consiglieri regionali: “Priorità mantenere l’azienda a Genova”

Genova. Si è svolto, oggi in consiglio regionale, l’incontro convocato dal presidente Stefano Balleari, tra i parlamentari liguri e i capigruppo in Regione per un confronto sul licenziamento avviato da Ericsson, che coinvolge 131 lavoratrici e lavoratori della sede genovese.

Dall’incontro è emersa, in modo condiviso da parte di tutte le forze politiche, la priorità di salvaguardare i posti di lavoro e la volontà di esprimere in modo forte e compatto, anche coinvolgendo la politica nazionale, la necessità di mantenere la sede di Ericsson a Genova.

Dopo la riunione verrà stilato un documento unitario della politica ligure da presentare lunedì prossimo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in vista della riunione già convocata con l’azienda. Tra i punti condivisi, il ritiro della procedura di licenziamento e un coinvolgimento nazionale per quanto riguarda le relazioni industriali di Ericsson.

Alla riunione hanno preso parte 10 parlamentari – tra senatori e deputati – eletti in Liguria e altrettanti consiglieri regionali: Luca Pirondini (Movimento 5 Stelle), Lorenzo Basso (Pd), Luca Pastorino (Pd), Annamaria Furlan (Pd), Valentina Ghio (Pd), Alberto Pandolfo (Pd), Ilaria Cavo (Noi Moderati), Matteo Rosso (FdI), Gianni Berrino (FdI), Roberto Traversi (FdI), Maria Grazia Frija (FdI), Stefania Pucciarelli (Lega per Salvini Premier).

Oltre al presidente Stefano Balleari, il Consiglio regionale ha partecipato con: Giovanni Battista Pastorino (Andrea Orlando Presidente), Armando Sanna (Pd), Selena Candia (Avs), Stefano Giordano (Movimento 5 Stelle), Alessandro Bozzano (Noi Moderati), Matteo Campora (Vince Liguria), Rocco Invernizzi (FdI), Angelo Vaccarezza (Forza Italia Berlusconi), Sara Foscolo (Lega Liguria Salvini).

L’incontro era stato chiesto all’unanimità dai capigruppo del consiglio regionale, dopo l‘audizione di lavoratori e organizzazioni sindacali, per fare il punto sulle iniziative in corso e, in particolare, sui prossimi passaggi a livello nazionale, a partire dal tavolo convocato il 5 ottobre al ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’iter per l’audizione di Ericsson e delle organizzazioni sindacali presso la X Commissione Attività produttive della Camera.