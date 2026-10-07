Ericsson, i sindacati confermano la mobilitazione: “L’azienda non ha ritirato i licenziamenti”

Genova. Oggi in Ericsson si sono svolte le assemblee del personale: da quanto riferisce la Scl Cgil, la preoccupazione resta altissima perché l’azienda ha confermato la procedura di licenziamento nonostante l’annuncio di lunedì scorso.

“I fatti sono ben lontani dalle dichiarazioni della premier che hanno parlato di ritiro dei licenziamenti – ha spiegato Daniele Carchidi di Slc Cgil nazionale presente alle assemblee insieme alla segretaria generale Slc Cgil di Genova Sonia Montaldo e al segretario generale Cgil Genova Alessandro Pagano –. Nella giornata di ieri l’azienda ha nuovamente confermato la procedura secondo la quale i licenziamenti avverranno, seppur non in maniera coatta e prediligendo la volontarietà, condizione che comunque per il sito produttivo di Genova comporterà una riduzione di circa il 45% della attuale forza lavoro” ha dichiarato Carchidi.

Il 5 ottobre scorso, nel corso dell’incontro al Mimit con le organizzazioni sindacali e le istituzioni, i massimi rappresentanti dell’azienda Ericsson Telecomunicazioni Italia, accogliendo le sollecitazioni al tavolo, avevano dato disponibilità a poter chiudere la procedura di riduzione del personale in essere, attraverso un accordo che prevedesse come unico criterio la “non opposizione al licenziamento“, a fronte di un incentivo all’esodo di 48 mensilità, con uscita entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

“Il paradosso – sottolinea Carchidi – è quello che se non si raggiungesse un accordo sindacale, per l’azienda qualunque esso sia ma non per il sindacato e soprattutto non contro i diritti dei lavoratori, il 26 novembre potrebbero partire le lettere di licenziamento, altro che ritiro della procedura“.

“Senza interventi strutturali nel settore, senza strumenti per governare gli effetti della digitalizzazione, i pochi strumenti a disposizione della contrattazione sono ammortizzatori sociali e incentivi all’esodo, oramai palesemente insufficienti senza una politica industriale del governo che favorisca investimenti e garantisca il mantenimento dei perimetri occupazionali – sottolinea il sindacato -. Per Slc Cgil servono interventi concreti, non dichiarazioni enfatizzate e distanti dalla realtà, dal sapore di campagna elettorale. Slc Cgil chiede ancora una volta l’appoggio di tutta la città, della politica e delle istituzioni per una vertenza purtroppo tutt’altro che conclusa.

“Le audizioni di oggi con le organizzazioni sindacali in Commissione Attività produttive hanno confermato un punto che riteniamo fondamentale – dichiarano i deputati liguri del PD Alberto Pandolfo, Valentina Ghio e Luca Pastorino dopo commissione Attività produttive in cui hanno audito i sindacati su Ericsson – la vertenza Ericsson non è chiusa e la procedura è in essere. Il 5 ottobre è cambiata la modalità con cui viene condotta, passando da una procedura di licenziamento unilaterale a un percorso basato sulla volontarietà, ma questo non significa che la questione sia risolta. *uindi Meloni di fatto non ha risolto nulla, il suo alla fine si è rivelato solo un annuncio senza sostanza. Il tema che ci preoccupa maggiormente riguarda ciò che accadrà dopo il 31 dicembre 2026. Oggi abbiamo chiesto di comprendere come verrà concretamente gestito il percorso per i 131 lavoratori coinvolti e quali prospettive ci saranno per chi non aderirà alle uscite volontarie. È questo il nodo che deve essere chiarito, non possiamo considerare risolta una vertenza semplicemente modificando le modalità con cui viene affrontata. Continuiamo a seguire con estrema attenzione la vicenda e abbiamo chiesto che venga riconvocata l’azienda in Commissione”.

“In particolare, riteniamo necessario ascoltare direttamente l’amministratore delegato, che finora non è mai intervenuto personalmente in Commissione parlamentare. È importante che venga a riferire e che chiarisca quale sia il piano dell’azienda e, soprattutto, quali siano le prospettive per chi non aderirà al percorso di volontarietà. Chiediamo garanzie sul futuro occupazionale e chiarezza sul destino delle lavoratrici e dei lavoratori e del polo genovese. L’impegno della Commissione sarà quello di continuare a seguire la vertenza e di ottenere dall’azienda risposte precise”, conclue Alberto Pandolfo, capogruppo Pd Commissione Attività produttive.

“È grave che su una vertenza complessa come quella di Ericsson venga data una narrazione quantomeno distorta: i licenziamenti non sono stati ritirati, Meloni non ha risolto la situazione. La realtà è una preoccupazione evidente e legittima dei lavoratori e la narrazione trionfalistica della maggioranza nelle ultime 48 ore non aiuta per niente la trattativa. La battaglia vera inizia adesso perché i sindacati non hanno garanzie che l’attività rimanga su Genova, che i 131 lavoratori vengano salvati e che presentino un piano industriale per non trovarci punto e a capo tra 3 mesi. Quando avranno le garanzie sarò la prima a festeggiare, ma siamo all’inizio del percorso, non alla fine. Far calare adesso l’attenzione mediatica e politica sarebbe sbagliato e pericoloso”, hanno aggiunto la deputata M5S Chiara Appendino e il capogruppo M5S al Senato, il genovese Luca Pirondini.