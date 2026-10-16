Ericsson, lavoratori in assemblea: “Dall’azienda ricevuti solo dei no”. La Cgil: “Genova è con noi”

Genova. Si è svolta in un clima di forte preoccupazione l’assemblea pubblica agli Erzelli organizzata oggi da Slc Cgil sulla vertenza Ericsson. Dopo gli annunci del governo, smentiti il giorno dopo dalla multinazionale svedese, i 131 esuberi restano tutti sul tavolo con l’unica attenuante della volontarietà sulla quale si basano al momento le fuoriuscite. D’altro canto i lavoratori incassano ancora una volta l’appoggio bipartisan di istituzioni ed esponenti politici genovesi.

“Abbiamo chiesto all’azienda una serie di misure per limitare i danni tra le quali scivoli per accompagnare chi lo desidera al pensionamento e l’allungamento della scadenza della procedura oltre il 31 dicembre, ma abbiamo ricevuto solo dei no – dichiarano dalla Slc Cgil -. È evidente che l’azienda ha intenzione di chiudere in modo unilaterale questa partita e nel peggior modo possibile“.

“Siamo alla 28esima procedura di licenziamento collettivo per una azienda che con questa iniziativa rischia di perdere circa un terzo delle proprie competenze e scendere al di sotto dei 200 dipendenti – commentano i sindacalisti –. Il patto che deve emergere dall’assemblea deve essere un patto collettivo per evitare che in una società che vive di comunicazione, proprio il nostro sito di telecomunicazioni di produzione e ricerca, sia messo a rischio”.

All’assemblea hanno partecipato rappresentanti della politica, delle istituzioni e dell’associazionismo, tra i quali i parlamentari Alberto Pandolfo, Ilaria Cavo, Valentina Ghio in collegamento, Chiara Appendino e Luca Pirondini in presenza, i consiglieri regionali Andrea Orlando, Simone D’Angelo, Katia Piccardo, Gianni Pastorino, Selena Candia, Federico Romeo, Stefano Giordano, Armando Sanna, il presidente del Municipio VI Medio Ponente Fabio Ceraudo, il segretario del Pd genovese Francesco Tognoni, i cappellani del lavoro, l’assessore regionale Alessio Piana, il presidente genovese dell’Anpi Genova Massimo Bisca, l’assessore comunale Emilio Robotti e l’assessore regionale Paolo Ripamonti, Gianni Ferretti di Rifondazione Comunista Genova. Presente una rappresentanza di lavoratori ex Ilva.

“Abbiamo la città con noi – commenta Alessandro Pagano, segretario generale della Cgil di Genova -. Credo che si sia chiarito e capito fino in fondo quali sono le nostre intenzioni. Servono risposte per quelli che vorranno cogliere un’opportunità di uscire, ma soprattutto risposte di prospettiva per il rafforzamento di questo sito, che è un sito importante e storico, che sviluppa le idee per il settore delle telecomunicazioni. Ci stiamo confrontando con l’azienda assumendoci la nostra responsabilità, ma un conto è essere soli in un rapporto con una multinazionale, mentre con questo supporto noi confidiamo di avere più forza, di avere la possibilità di fare le nostre discussioni nelle sedi opportune. Abbiamo citato la necessità di ritornare al ministero perché anche il ministero si assuma la responsabilità di supportare il punto di vista del lavoro”.

Regione e Comune confermano: “Al fianco dei lavoratori, trovare una soluzione”

“Regione Liguria è al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali e continuerà a mettere in campo ogni iniziativa utile, anche attraverso un confronto diretto con l’azienda, per individuare soluzioni condivise. In questa fase, il nostro obiettivo è avere il tempo e mantenere aperta la trattativa, per evitare che si arrivi a una situazione traumatica per le 131 persone coinvolte”, conferma l’assessore regionale alle Vertenze aziendali e ai Rapporti con le organizzazioni sindacali Paolo Ripamonti che è intervenuto questa mattina all’assemblea pubblica dei lavoratori Ericsson agli Erzelli.

“Le decisioni che le aziende prendono non possono prescindere dalla valutazione delle ricadute sui territori e sui lavoratori: conosco bene queste dinamiche, anche per averle vissute nelle crisi industriali della provincia di Savona – continua l’assessore Ripamonti –. L’incremento delle mensilità previste per le uscite volontarie è un elemento da valutare, ma non può essere l’unica risposta, soprattutto per chi, per età e professionalità, rischia di incontrare maggiori difficoltà nel ricollocarsi. È necessario lavorare per tutelare tutti, anche coloro che non intendono aderire alle uscite volontarie, e chiedere a Ericsson di chiarire che il suo impegno su Genova e sulla Liguria c’è e ci sarà in futuro. L’impegno della Regione è quello di continuare a lavorare insieme ai sindacati, con determinazione e senza venire meno al confronto, per cercare di costruire una soluzione che garantisca la tutela occupazionale”.

L’assessore al Lavoro del Comune di Genova, Emilio Robotti, ha confermato l’impegno a mantenere alta l’attenzione sulla vertenza, sollecitando un confronto a livello nazionale per individuare soluzioni in grado di garantire la continuità delle attività di ricerca e sviluppo e la tutela dell’occupazione: “Il nostro obiettivo è continuare ad affrontare la vertenza Ericsson a livello nazionale, insieme alle istituzioni locali, per trovare una soluzione che salvaguardi l’occupazione e garantisca la permanenza a Genova delle attività di ricerca e sviluppo – ha dichiarato –. Questa vicenda pone ancora una volta il problema della mancanza di una politica industriale capace di difendere e valorizzare le eccellenze tecnologiche del nostro territorio. Non possiamo permetterci di perdere professionalità altamente qualificate e competenze costruite in anni di lavoro e investimenti”.

Accanto alla richiesta di una soluzione industriale che garantisca il futuro della presenza di Ericsson a Genova, l’amministrazione comunale intende lavorare con la Regione Liguria e le organizzazioni sindacali per assicurare le maggiori tutele possibili ai lavoratori che dovessero scegliere di lasciare l’azienda: “È fondamentale che l’eventuale percorso di uscita non si trasformi in un ricatto occupazionale – ha aggiunto Robotti –. Chi sceglierà volontariamente questa strada dovrà poter contare non soltanto sul sostegno economico dell’azienda, ma anche su concrete opportunità di ricollocazione presso altre imprese del territorio. Dobbiamo costruire percorsi di accompagnamento al lavoro che consentano di non disperdere un patrimonio di conoscenze e professionalità di altissimo livello, che Genova non può permettersi di perdere”.

“Confermati ancora una volta tutti i nostri timori: Ericsson, che non ha mai ritirato i 131 licenziamenti ma li ha solamente convertiti in uscite volontarie incentivate, non solo va avanti con le procedure, ma sta letteralmente ricattando le lavoratrici e i lavoratori: o accettano il piano incentivato fino a 48 mensilità per chi esce entro fine 2026, o perdono comunque il posto di lavoro con l’aggravante di rimanere senza tutele – i capigruppo regionale e comunale del M5S Liguria e Genova, Stefano Giordano e Marco Mesmaeker, con il presidente del Municipio VI Fabio Ceraudo -. Come avevamo dichiarato a caldo dopo l’annuncio propagandistico del governo Meloni, i licenziamenti purtroppo restano. L’evoluzione della vertenza è la prova plastica del fallimento dell’esecutivo nazionale, che si illude di risolvere le crisi industriali con le telefonate quando invece serve una pianificazione coraggiosa capace di portare economie, tutela occupazionale e salvaguardia delle eccellenze italiane. La vertenza Ericsson ci dice che è ormai ora di intervenire concretamente anche su una questione normativa e politica che non può più essere rinviata: è inaccettabile che multinazionali possano beneficiare di risorse pubbliche nel nostro Paese e successivamente decidere di lasciare a casa i lavoratori. Servono regole più stringenti per impedire che il sostegno pubblico alle imprese si trasformi in un beneficio senza responsabilità sociale”.

“Dall’assemblea di oggi di Ericsson a Erzelli è arrivata la conferma che smentisce ancora una volta la narrazione del Governo: Ericsson procederà con i licenziamenti. Anche se attraverso una modalità formalmente volontaria, la sostanza non cambia. I posti di lavoro restano a rischio e per il futuro del polo genovese non c’è alcuna garanzia. Meloni non può annunciare di aver risolto una crisi quando l’azienda continua a procedere con le uscite e nessuno garantisce che le competenze e le attività di Genova saranno salvaguardate. La nostra posizione è chiara: i licenziamenti devono essere fermati e il sito di Genova deve avere un futuro industriale. Non ci accontentiamo di una diversa procedura che scarica sui singoli lavoratori la scelta di andarsene, senza risolvere il problema di fondo. Siamo al fianco delle lavoratrici, dei lavoratori e dei sindacati, e continueremo a batterci perché non si disperda un patrimonio di professionalità, ricerca e innovazione strategico per la Liguria e per l’intero Paese. La mobilitazione dei lavoratori ha impedito che questa vicenda passasse sotto silenzio. Ora il Governo deve passare immediatamente dalle parole ai fatti. La norma del 22 e la prossima legge di bilancio, che arriverà in Parlamento a fine anno, devono diventare strumenti concreti per intervenire sulla crisi, tutelare l’occupazione e garantire una prospettiva al polo Ericsson di Genova”, così il Gruppo PD in Regione presente oggi all’assemblea di Ericsson a Erzelli.